PVCFC trao gần 20 tấn phân bón hỗ trợ nông dân Đồng Tháp

PVCFC tặng 19,5 tấn phân bón NPK Cà Mau Gold 20-10-10, hỗ trợ bà con hai xã Phương Thịnh và Trường Xuân, Đồng Tháp sớm khôi phục sản xuất nông nghiệp sau thiên tai.

Trong những ngày cuối tháng 10, mưa lớn kéo dài cùng triều cường dâng cao đã làm vỡ nhiều tuyến đê bao trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, gây ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng. Tại hai xã Phương Thịnh và Trường Xuân, hàng trăm ha lúa và cây ăn trái bị nhấn chìm trong nước. Nhiều diện tích lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng cũng bị thiệt hại nặng làm ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và kế hoạch sản xuất của người dân địa phương.

Đại diện Phân Bón Cà Mau trao biểu trưng trao tặng phân bón cho bà con Đồng Tháp khắc phục khó khăn. Ảnh: PVCFC

Trước thực tế đó, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) phối hợp chính quyền địa phương triển khai chương trình "Phân Bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ" tại Đồng Tháp. Hoạt động lần này tập trung hỗ trợ vật tư nông nghiệp, trong đó gần 20 tấn phân bón NPK Cà Mau Gold 20-10-10 được trao tận tay bà con hai xã kể trên, nhằm giúp cải tạo đất sau ngập úng, bổ sung dinh dưỡng cho cây trồng và tạo điều kiện để bà con sớm quay lại sản xuất trong thời gian tới.

Đại diện công ty cho biết, việc hỗ trợ phân bón đúng thời điểm có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn phục hồi sau thiên tai, giúp bà con giảm bớt khó khăn trước mắt. Hoạt động này đồng thời góp phần ổn định sản xuất trong các vụ tiếp theo, hạn chế nguy cơ thiệt hại kéo dài.

Đại diện doanh nghiệp tặng phân bón cho người dân. Ảnh: PVCFC

Là doanh nghiệp gắn bó mật thiết với sản xuất nông nghiệp, Phân Bón Cà Mau luôn xem sự phát triển của đơn vị là một phần trong hành trình phát triển bền vững của cộng đồng và người nông dân. Thông qua chương trình "Cùng nhau san sẻ", công ty vừa hỗ trợ về vật chất, còn gửi gắm sự đồng hành, sẻ chia và niềm tin, tiếp thêm động lực để bà con vùng bị ảnh hưởng sớm vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống lâu dài.

Hoạt động hỗ trợ tại Đồng Tháp thuộc chuỗi chương trình an sinh xã hội mà PVCFC đang triển khai tại nhiều địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trong thời gian qua. Chương trình thể hiện tinh thần đồng hành của doanh nghiệp cùng nông dân Việt Nam, trong sản xuất và cả trong những thời điểm khó khăn.

Hoàng Đan