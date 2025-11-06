PVCFC tổ chức đại hội cổ đông bất thường 2025

Đại hội đồng cổ đông bất thường của PVCFC thông qua nhiều nội dung quan trọng, gồm sửa đổi hợp đồng khí, đổi tên doanh nghiệp, hoàn thiện quy chế quản trị.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tổ chức ngày 5/11, tại TP HCM, với hình thức họp trực tiếp. Đại hội đã thông qua các nội dung quan trọng phát sinh trong năm, bảo đảm công tác quản trị, điều hành được triển khai thống nhất, kịp thời và đúng quy định.

Một trong những nội dung trọng tâm được đại hội thông qua là việc sửa đổi, bổ sung số 11- Hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước (số 3918/HĐ-DKVN ngày 23/5/2012). Theo nghị quyết, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) sẽ thay thế Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trở thành bên bán khí, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng hiện hành. Nội dung sửa đổi chỉ liên quan đến việc chuyển đổi chủ thể hợp đồng, còn toàn bộ điều khoản, quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên đều được giữ nguyên.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: PVCFC

Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc chuyển giao được thực hiện trên cơ sở nghị quyết phê duyệt chủ trương của hội đồng thành viên Petrovietnam, bảo đảm tính pháp lý, minh bạch và ổn định trong chuỗi cung ứng khí cho PVCFC. Đại hội cũng ủy quyền cho hội đồng quản trị xem xét, quyết định các điều chỉnh, bổ sung cần thiết (nếu phát sinh) phù hợp với chính sách và quy định của Nhà nước trong từng thời kỳ.

Cùng với đó, đại hội đã thống nhất thông qua chủ trương đổi tên công ty, sửa đổi và bổ sung điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị, quy chế hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Theo nghị quyết, tên chính thức của doanh nghiệp sẽ là "Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau".

Theo đại diện PVCFC, việc đổi tên mang ý nghĩa pháp lý, đánh dấu giai đoạn phát triển mới trong chiến lược mở rộng quy mô và xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp. Tên gọi mới được kỳ vọng tạo nền tảng thuận lợi cho kế hoạch M&A, mở rộng thị phần, thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao vị thế thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường khu vực.

Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Nguyên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PVCFC

Các nội dung được thông qua tại đại hội góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng vững chắc cho chiến lược phát triển dài hạn của công ty. Trong giai đoạn 2026-2030, PVCFC xác định chiến lược phát triển dài hạn tập trung vào ba trụ cột chính: đa dạng, phát triển sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực phân bón; đầu tư, sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khí công nghiệp và hóa chất liên quan phân bón; đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực chế biến sau thu hoạch.

Phía Petrovietnam đánh giá cao tinh thần đổi mới, năng lực quản trị và kết quả hoạt động của PVCFC trong thời gian qua. Tập đoàn khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát huy vai trò tiên phong và duy trì vị thế trong ngành phân bón Việt Nam.

Các nghị quyết được thông qua tại đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thể hiện tầm nhìn chiến lược và tinh thần đổi mới của ban lãnh đạo. Những quy định mới đồng thời củng cố niềm tin của cổ đông, đối tác và nhà đầu tư. Với nền tảng được xây dựng suốt 15 năm, PVCFC đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững và mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực.

Hoàng Đan