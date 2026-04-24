PVCFC tặng ôtô cho đại lý đạt kỷ lục tiêu thụ NPK Cà Mau

PVCFC tặng ôtô Mercedes-Benz cho đại lý Minh Khoa đạt sản lượng tiêu thụ NPK cao nhất năm 2025, qua đó ghi nhận hiệu quả hệ thống phân phối và sự đồng hành của đối tác.

Lễ trao giải thưởng đặc biệt thuộc chương trình "Vinh danh khách hàng xuất sắc 2025 - Kỷ lục PVCFC", tổ chức tại TP HCM ngày 22/4. Phần thưởng cao nhất là xe Mercedes-Benz GLC 200 4MATIC được trao cho Nhà phân phối Minh Khoa (Lâm Đồng), đơn vị đạt sản lượng tiêu thụ NPK Cà Mau cao nhất toàn hệ thống trong năm 2025.

Lễ trao thưởng "Kỷ lục PVCFC 2025". Ảnh: Phân bón Cà Mau

Tham dự sự kiện có đại diện lãnh đạo PVCFC, gồm bà Nguyễn Thị Hiền, Phó tổng giám đốc Tổng công ty, cùng đại diện các bộ phận kinh doanh, marketing và gia đình nhà phân phối Minh Khoa (Lâm Đồng). Lâm Đồng là một trong những vùng nông nghiệp trọng điểm với đặc thù canh tác đa dạng, yêu cầu cao về chất lượng phân bón và hiệu quả sử dụng. Việc duy trì sản lượng lớn và ổn định tại khu vực này không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, còn đòi hỏi năng lực tổ chức phân phối, am hiểu cây trồng và khả năng đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình canh tác.

Đồng hành cùng Phân bón Cà Mau hơn 12 năm, nhà phân phối Minh Khoa đã tham gia xuyên suốt nhiều hoạt động do Tổng công ty tổ chức. Nhà phân phối tham quan nhà máy, hội nghị khách hàng đến các chương trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, chương trình vinh danh trong và ngoài nước.

Hơn 12 năm nhà phân phối Minh Khoa đồng hành PVCFC. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Tại buổi lễ trao thưởng và bàn giao xe, bà Trần Thị Lệ Thủy cho biết, việc duy trì hợp tác lâu dài giúp đơn vị hiểu rõ sản phẩm và ổn định hoạt động kinh doanh. "Giải thưởng hôm nay có được là cả quá trình làm đều, làm bền và giữ uy tín với bà con", bà Thủy nói.

Chương trình "Vinh danh khách hàng xuất sắc - Kỷ lục PVCFC" triển khai nhằm ghi nhận các đại lý đạt thành tích tiêu thụ vượt trội trong năm 2025. Bên cạnh nhiều hạng mục giải thưởng dành cho các khách hàng tiêu biểu, phần thưởng cao nhất xe Mercedes-Benz trao cho đơn vị dẫn đầu trong hệ thống phân phối sản phẩm NPK Cà Mau.

Bà Nguyễn Thị Hiền phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Đại diện lãnh đạo Phân bón Cà Mau, bà Nguyễn Thị Hiền cho biết, mỗi phần thưởng được trao là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực của các đại lý trên thị trường. Doanh nghiệp tập trung vào việc đảm bảo chất lượng sản phẩm và nguồn cung ổn định, còn hệ thống phân phối là lực lượng đưa sản phẩm đến đúng nhu cầu thực tế. Khi hai yếu tố này vận hành đồng bộ, tăng trưởng sẽ duy trì tự nhiên.

Chủ nhân Mercedes-Benz đạt kỷ lục tiêu thụ NPK Cà Mau. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Với công suất cung ứng hơn 1,5 triệu tấn phân bón mỗi năm, hệ thống phân phối của Phân bón Cà Mau có hơn 2.000 đại lý phủ khắp 34 tỉnh, thành, hiện diện trên 20 quốc gia. Nhờ độ phủ này, sản phẩm đưa đến bà con nhanh hơn, sát nhu cầu từng vùng và thị trường cũng được duy trì ổn định. Đặc biệt khi hệ thống đại lý C1 vận hành hiệu quả, Phân bón Cà Mau có thể chủ động hơn trong phân phối, sẵn sàng nguồn cung trong mọi thời điểm giúp ổn định nhịp tăng trưởng của thị trường.

Khép lại chương trình "Vinh danh khách hàng xuất sắc 2025 - Kỷ lục PVCFC", nhiều hạng mục giải thưởng được trao, ghi nhận những nỗ lực của các đại lý trên toàn hệ thống. Sự kiện còn là dấu mốc cho hành trình phát triển gắn bó giữa doanh nghiệp và hệ thống phân phối.

Từ những kết quả thực tế, Phân bón Cà Mau sẽ tiếp tục lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng. Đồng thời, công ty điều chỉnh chính sách bán hàng phù hợp với từng khu vực, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và hoạt động thị trường nhằm giúp khách hàng nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Hoàng Đan