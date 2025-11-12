PVCFC tài trợ tuyến đèn năng lượng mặt trời tại Cà Mau

PVCFC tài trợ 400 triệu đồng xây hệ thống đèn năng lượng mặt trời trên tuyến đường tại xã Khánh An (Cà Mau), góp phần đảm bảo an toàn, cải thiện hạ tầng địa phương.

Theo đại diện Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), công trình mang ý nghĩa dân sinh, thể hiện định hướng phát triển xanh, ứng dụng năng lượng tái tạo của doanh nghiệp tại địa phương, nơi Nhà máy Đạm Cà Mau tọa lạc hơn một thập kỷ qua.

Là xã ven biển, địa hình sông nước, dân cư rải rác, Khánh An từng đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống chiếu sáng công cộng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào ban đêm hay mùa mưa bão.

Từ thực tế đó, PVCFC triển khai xây dựng hệ thống đèn năng lượng mặt trời, gồm 182 trụ thép mạ kẽm lắp dọc các tuyến đường chính, trang bị 182 bộ đèn công suất 200W. Công trình đã hoàn thiện, bàn giao và đưa vào sử dụng từ tháng 11, mang lại diện mạo khang trang, an toàn và hiện đại hơn cho vùng nông thôn Cà Mau.

Đại diện Phân Bón Cà Mau trao bảng tài trợ công trình. Ảnh: PVCFC

Khác với hệ thống chiếu sáng truyền thống, đèn năng lượng mặt trời hoạt động độc lập, hấp thu ánh sáng tự nhiên vào ban ngày và tự động phát sáng khi đêm xuống. Nhờ vậy, công trình không tiêu tốn điện năng, giảm chi phí vận hành và hạn chế rủi ro chập điện trong điều kiện ngập triều, mưa giông đặc trưng vùng sông nước.

Theo đơn vị thi công, hệ thống có tuổi thọ 8-10 năm, có thể tích điện trong 2-3 ngày mưa, giúp tiết kiệm hàng chục triệu đồng tiền điện mỗi năm cho ngân sách địa phương, đồng thời góp phần giảm phát thải CO2 và nâng cao nhận thức cộng đồng về năng lượng sạch. Trước đây đường tối khiến học sinh và người đi làm ca đêm gặp nhiều khó khăn, tuyến đèn năng lượng mặt trời được kỳ vọng đáp ứng mong mỏi của người dân.

Trụ đèn do Phân Bón Cà Mau tài trợ. Ảnh: PVCFC

Từ khi đưa vào hoạt động, các tuyến đường vốn vắng vẻ nay trở nên nhộn nhịp, người dân chủ động vệ sinh, phát quang, góp phần cùng chính quyền xây dựng tuyến đường "xanh - sạch - đẹp". Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu chiếu sáng mà còn giúp xã hoàn thiện tiêu chí hạ tầng chiếu sáng trong chương trình nông thôn mới, hỗ trợ an toàn giao thông và an ninh trật tự vào buổi tối.

Là doanh nghiệp gắn bó trực tiếp với Cà Mau, Phân Bón Cà Mau nhiều năm kiên định mục tiêu phát triển hài hòa giữa hiệu quả kinh tế và trách nhiệm xã hội. Gần 15 năm qua, doanh nghiệp đã triển khai hàng loạt chương trình an sinh như học bổng "Hạt Ngọc Mùa Vàng", xây cầu - làm đường nông thôn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất xanh, và nay là các công trình năng lượng sạch phục vụ cộng đồng.

Đại diện UBND xã Khánh An (trái) trao giấy khen ghi nhận đóng góp của Phân bón Cà Mau cho địa phương. Ảnh: PVCFC

Công trình chiếu sáng tại Khánh An nằm trong phong trào "Thắp sáng đường quê" do PVCFC triển khai tại nhiều địa phương Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, với mục tiêu lan tỏa ý thức tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sống và thúc đẩy mô hình thân thiện môi trường. Đại diện doanh nghiệp cho biết xem đây không chỉ là một công trình dân sinh, mà còn là cách nhân rộng mô hình chiếu sáng bằng năng lượng tái tạo, phù hợp điều kiện tự nhiên của Cà Mau.

Thái Anh