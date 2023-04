PVCFC nâng công suất sản xuất Ure lên 116%

Phân bón Cà Mau (PVCFC) đặt mục tiêu sản xuất Urê quy đổi là 950.000 tấn, NPK 200.000 tấn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm giúp đạt chỉ tiêu tập đoàn giao.

Kết thúc quý I, Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) công bố doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 2.800 tỷ đồng, giảm hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh thu bán urê là gần 2.300 tỷ đồng, chiếm hơn 80% cơ cấu tổng doanh thu, chủ yếu đến từ hoạt động trong nước với 1.400 tỷ đồng, giảm 11% và hoạt động xuất khẩu giảm 60% xuống còn 884 tỷ đồng.

Theo đại diện PVCFC, lợi nhuận sau thuế quý I của doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ năm trước do nhiều nguyên nhân. Đơn cử, doanh thu bán hàng của công ty mẹ giảm hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái vì giá bán phân bón giảm mạnh; chi phí giá vốn hàng bán tăng hơn 2,5%, chi phí bán hàng tăng gần 56% làm cho lợi nhuận sau thuế giảm hơn 84% so với cùng kỳ năm trước.

Dây chuyền sản xuất NPK Cà Mau. Ảnh: PVCFC

"Năm 2023, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, tác động tiêu cực đến nền kinh tế và ngành dầu khí, kinh tế trong nước có nhiều khó khăn, giá phân bón liên tục giảm và quý I thường là thời điểm thấp vụ đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ sản phẩm của công ty", vị đại diện nhận định.

Tuy nhiên, nếu so sánh với cùng kỳ quý I năm 2020 hoặc quý I năm 2021 thì sản lượng tiêu thụ tương đương; giá khí tăng 54%, giá bán tăng 45%, doanh thu ure tăng 49%; lợi nhuận trước thuế tăng 61% so với cùng kỳ 2023.

Tiếp nối thành công của năm 2022 khi nâng công suất vận hành xưởng Urê lên tới 116%, xưởng Ammonia lên 114%, công ty đặt mục tiêu sản xuất Urê quy đổi là 950.000 tấn, NPK 200.000 tấn, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và triển khai các đề án giúp đạt chỉ tiêu tập đoàn giao.

Đại diện Phân bón Cà Mau nhận định, thị trường vẫn có điểm sáng khi gần đây nông sản đã rộng cửa xuất khẩu, được mùa được giá, điều này khiến nông dân an tâm tái đầu tư sản xuất. Về lâu dài điều này sẽ tác động tích cực lên việc tiêu thụ phân bón nội địa, qua đó giảm bớt áp lực tồn kho.

Bà con tham quan mô hình trình diễn bộ sản phẩm phân bón Cà Mau. Ảnh: PVCFC

Bên cạnh các sản phẩm chủ lực sẵn có như urê, NPK Cà Mau, ngay trong vụ Hè Thu này, PVCFC khẳng định sẵn sàng nhập khẩu những loại phân bón tốt từ thương hiệu quốc tế về phục vụ bà con. "Công ty đã hoàn thiện bộ sản phẩm chất lượng cao chuẩn bị cung cấp cho hệ thống đại lý và bà con nông dân Việt Nam", đại diện đơn vị cho hay.

Ngoài ra, trong năm nay, doanh nghiệp tiếp tục triển khai trương trình khuyến mãi "Mùa vàng thắng lớn" với tổng giá trị lên tới 25 tỷ đồng. Theo đó, khi chọn NPK Cà Mau, bà con có cơ hội trúng hàng nghìn giải thưởng, gồm thẻ nạp và nhiều chỉ vàng 99,99. Chương trình diễn ra từ nay đến 28/2.

Thế Đan