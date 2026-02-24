PVCFC mở rộng thị trường xuất khẩu

Phân Bón Cà Mau (PVCFC) duy trì đà tăng trưởng với tổng sản lượng xuất khẩu đạt 150.000 tấn, tăng 25% so với 2025, trong đó có lô hàng 40.000 tấn đầu tiên sang Mỹ.

Ngoài Mỹ, công ty duy trì các đơn hàng tại những thị trường yêu cầu tiêu chuẩn cao như Australia, với một chuyến tàu hơn 32.000 tấn. Đại diện tổng công ty đánh giá, việc đưa sản phẩm vào thị trường Mỹ, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về kỹ thuật và chất lượng, đánh dấu bước mở rộng mới trong chiến lược quốc tế của PVCFC.

Tàu hàng xuất khẩu của doanh nghiệp. Ảnh: PVCFC

PVCFC đánh giá, thị trường Mỹ vốn là "đích đến khó" đối với các nhà sản xuất phân bón đến từ châu Á, do bất lợi lớn về khoảng cách địa lý cũng như sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung ứng khác. Trong bối cảnh đó, việc Phân bón Cà Mau có chuyến hàng xuất khẩu đầu tiên đến đây, ngoài mang ý nghĩa về mặt thương mại, còn cho thấy những bước chuẩn bị về chất lượng sản phẩm, năng lực logistics và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của thị trường quốc tế.

Ngoài ra, Mỹ là một trong những thị trường nhập khẩu phân bón lớn và có yêu cầu khắt khe hàng đầu thế giới. Việc đưa sản phẩm vào Mỹ được xem là bước tiến trong lộ trình mở rộng mảng xuất khẩu, từ đó tiếp cận những quốc gia quy mô tiêu thụ lớn toàn cầu.

Dây chuyền xuất khẩu của doanh nghiệp. Ảnh: PVCFC

Theo doanh nghiệp, quý I thường là giai đoạn thấp điểm của thị trường phân bón trong nước do nhu cầu sản xuất nông nghiệp giảm sau Tết, do đó đơn vị chủ động đẩy mạnh xuất khẩu nhằm tận dụng diễn biến thuận lợi của giá phân bón thế giới đang ở mức tích cực. Giải pháp này góp phần cân đối cung - cầu, giảm áp lực tồn kho và duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ở góc độ chiến lược, các đơn hàng xuất khẩu quy mô lớn đến những thị trường xa cho thấy Phân Bón Cà Mau theo đuổi định hướng phát triển dài hạn. Việc tham gia các tuyến vận chuyển đường dài giúp doanh nghiệp kiểm chứng năng lực sản xuất, quản trị chuỗi cung ứng và kiểm soát rủi ro, là cơ sở để từng bước mở rộng thị phần, tăng mức độ tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Hoàng Đan