PVCFC mở rộng hợp tác nhằm tăng thị phần tại Campuchia

Phân bón Cà Mau (PVCFC) cung ứng phân bón chất lượng cao cho nhiều doanh nghiệp tại Campuchia, tạo tiền đề mở rộng thị phần, đồng hành nông dân khu vực.

Thông tin nêu tại chuyến thăm và làm việc của doanh nghiệp tại Campuchia, đầu tháng 9. Phó tổng giám đốc PVCFC Nguyễn Thị Hiền cho biết, hoạt động có vai trò quan trọng trong mục tiêu mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác chiến lược tại Campuchia.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã gặp gỡ và trao đổi với Công ty Cổ phần Baitang Plc. - một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn tại Campuchia. Bên cạnh xuất khẩu Baitang đang mở rộng sang lĩnh vực vật tư nông nghiệp, trong đó có phân bón.

Buổi làm việc giữa PVCFC và Baitang. Ảnh: PVCFC

Tại buổi làm việc, đại diện PVCFC cho biết Campuchia được đánh giá là thị trường tiềm năng với lợi thế lớn về nông nghiệp, đặc biệt là cây lúa. Hàng năm, sản lượng xuất khẩu gạo của nước này đạt hàng triệu tấn, phân phối rộng khắp các thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam và Thái Lan.

Cũng theo đại diện, một số thách thức vẫn còn tồn tại như một sô nông dân canh tác theo phương pháp truyền thống, thiếu sự hỗ trợ bài bản về kỹ thuật, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng hạt gạo. Để góp phần cải thiện, Phân bón Cà Mau cam kết cung cấp sản phẩm phân bón chất lượng cao, minh bạch về nguồn gốc và ổn định về giá cả cho nông dân. Ngoài cung cấp sản phẩm, công ty triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm tối ưu hiệu quả canh tác. Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của PVCFC trực tiếp hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, tư vấn quy trình trồng trọt khoa học, giúp tiết kiệm chi phí, cải thiện năng suất và tăng thu nhập.

Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Hiền cùng đoàn công tác trao đổi trực tiếp với đối tác về chất lượng nguyên liệu, tập quán canh tác của nông dân Campuchia. Ảnh: PVCFC

Theo doanh nghiệp, cuộc gặp gỡ mở ra hướng hợp tác dài hạn và thiết thực. Sự kết hợp giữa mạng lưới phân phối rộng khắp của Baitang và năng lực sản phẩm cùng kinh nghiệm kỹ thuật của PVCFC được kỳ vọng nhanh chóng mang lại giá trị thực tiễn cho người trồng lúa Campuchia.

Bên cạnh Baitang, đoàn công tác của PVCFC cũng làm việc với một số đối tác tiềm năng khác như Công ty TNHH Rith Chann Vettey và Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế Forward Cam. Những đơn vị trên có năng lực và định hướng phát triển phù hợp với tầm nhìn của PVCFC. Qua việc mở rộng hợp tác các đối tác chiến lược, công ty từng bước xây dựng hệ thống phân phối vững chắc tại Campuchia.

Đoàn công tác làm việc với Forward. Ảnh: PVCFC

Theo đại diện Phân bón Cà Mau, đơn vị kiên định mục tiêu "trở thành người bạn đồng hành của nhà nông trong và ngoài nước". Mục tiêu này hiện thực hóa bằng việc cung cấp sản phẩm phân bón chất lượng, mang đến tri thức, giải pháp, công nghệ để cùng xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, hiệu quả và bền vững.

Hoàng Đan