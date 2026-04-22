PVCFC lập kỷ lục doanh thu, chia cổ tức tiền mặt 20%

PVCFC ghi nhận doanh thu lần đầu vượt mốc 17.000 tỷ, tiếp tục duy trì mức chia cổ tức tiền mặt 20%, bổ nhiệm ông Văn Tiến Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Thông tin nêu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) - đơn vị thành viên của Petrovietnam, diễn ra ngày 22/4 ở TP HCM, theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến và biểu quyết điện tử.

Mở đầu, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch HĐQT PVCFC, điểm lại những dấu ấn trong năm qua, cho biết giai đoạn 2020-2025 đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của đơn vị. Trong đó, tháng 11/2025, PVCFC chuyển đổi mô hình lên tổng công ty và mở rộng từ kinh doanh phân bón sang doanh nghiệp cung cấp giải pháp dinh dưỡng cho cây trồng, công nghệ sau thu hoạch, chế biến nông sản xuất khẩu. Điểm nổi bật nhất, doanh thu 2025 gấp đôi 2020, tỷ lệ chia cổ tức trong 5 năm bình quân 20%. Trên nền tảng này, đơn vị kỳ vọng đến năm 2030 doanh thu vượt mốc 30.000 tỷ đồng, thâm nhập chuỗi giá trị phát triển bền vững.

Các lãnh đạo PVCFC trong buổi đại hội cổ đông sáng 22/4. Ảnh: PVCFC

Đi sâu hơn về kết quả kinh doanh 2025, ông Văn Tiến Thanh, Tổng giám đốc PVCFC cho biết năm qua thị trường ghi nhận những dấu hiệu tích cực lẫn thách thức. Từ đầu năm, khi giá bán phân bón khởi sắc, nhu cầu tăng, tạo đà tăng trưởng hoạt động xuất khẩu. Ở chiều ngược lại, từ quý III/2025, hoạt động kinh doanh ảnh hưởng bởi thiên tai, tổng nhu cầu sử dụng phân bón giảm... Tuy vậy, đơn vị ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong 2025, xác lập nhiều kỷ lục như doanh thu hợp nhất 17.033 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Lợi nhuận trước thuế 2.207 tỷ đồng, tăng 45% so với 2024; lợi nhuận sau thuế 1.961 tỷ đồng, tăng 37% so với năm ngoái. Sản lượng urê quy đổi ghi nhận hơn 966.730 tấn - mức cao nhất từ trước đến nay.

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng với sản lượng 458.000 tấn, kim ngạch đạt 192,7 triệu USD, mở rộng thị trường lên 22 quốc gia. Trong chuyển đổi số marketing, PVCFC ra mắt website tham quan nhà máy ứng dụng công nghệ VR360, nâng cấp trợ lý ảo "Anh hai Cà Mau" với công nghệ OpenAI, hỗ trợ tra cứu thông tin nông nghiệp, kỹ thuật bón phân và sản phẩm. Đồng thời, công ty hoàn thiện tính năng thương mại điện tử trên ứng dụng 2Nông, triển khai kênh bán hàng online qua Shopee và App 2Nông, phát triển app Loyalty, xây dựng website mới cho thị trường quốc tế.

Bước sang năm 2026, ông Văn Tiến Thanh cho biết bối cảnh toàn cầu nhiều diễn biến phức tạp, đi cùng điều kiện về thời tiết, khí hậu khó dự đoán. Nhưng điểm sáng là các chính sách vĩ mô cùng xu hướng chuyển đổi xanh và nông nghiệp bền vững - mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực phân bón sinh học và dinh dưỡng cây trồng thông minh. Trong bối cảnh này, đơn vị đưa ra các chỉ tiêu thận trọng như doanh thu hợp nhất 17.615 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.319 tỷ đồng. Về sản xuất, sản lượng urê đặt kế hoạch 926.000 tấn; sản lượng NPK 350.000 tấn.

Trong bối cảnh thị trường phân bón toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro từ biến động giá năng lượng, đứt gãy chuỗi cung ứng và áp lực chi phí đầu vào, PVCFC xác định tiếp tục tập trung vào các giải pháp trọng tâm như tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất sản xuất, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng thị trường xuất khẩu và phát triển sản phẩm mới theo hướng bền vững.

Trong đại hội, PVCFC miễn nhiệm, bầu cử các thành viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát. Ông Văn Tiến Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, thay cho ông Trần Ngọc Nguyên. Ông Nguyễn Thanh Tùng được bổ nhiệm là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Ông Bạch Đức Long là thành viên HĐQT, ông Nguyễn Văn Sơn được bầu vào HĐQT độc lập. Về Ban kiểm soát, ông Phạm Minh Vĩ giữ chức Trưởng ban, ông Đinh Nhật Dương là thành viên.

(Từ trái sang) Ông Trần Ngọc Nguyên, ông Văn Tiến Thanh và ông Bùi Minh Tiến (ngoài cùng bên phải), trao quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc cho ông Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: PVCFC

Thời gian tới, PVCFC đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp hàng đầu khu vực Đông Nam Á trong lĩnh vực phân bón, khí công nghiệp và hóa chất, đồng thời mở rộng sang công nghệ sinh học, chế biến nông sản. Chiến lược phát triển được xây dựng theo hướng kết hợp chiều sâu và chiều rộng, gắn với đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.

Đơn vị cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị theo thông lệ tiên tiến, tích hợp các yếu tố ESG, chuẩn hóa quy trình và đẩy mạnh chuyển đổi số. Doanh nghiệp duy trì vị thế trong nhóm dẫn đầu về quản trị và phát triển bền vững, với nhiều giải thưởng uy tín trong năm 2025.

Hoàng Đan