PVCFC là nhà tài trợ kim cương giải Marathon Cà Mau 2025

PVCFC đồng hành giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam trong vai trò nhà tài trợ kim cương, nhằm lan tỏa tinh thần thể thao, góp phần giới thiệu hình ảnh địa phương đến du khách.

Giải Marathon Cà Mau 2025 - Cúp Petrovietnam thuộc chuỗi chương trình "Cà Mau - Điểm đến 2025" và Ngày hội Cua Cà Mau lần thứ II. Giải chạy diễn ra ngày 15-16/11, quy tụ hơn 6.000 vận động viên đến từ trong và ngoài Petrovietnam, tranh tài ở các cự ly từ 5 km đến 42 km. Các đường chạy được thiết kế đi qua nhiều điểm đặc trưng của Cà Mau, từ rừng ngập mặn, tuyến ven sông đến trung tâm thành phố, mang đến trải nghiệm văn hóa - sinh thái cho người tham gia.

Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (PVCFC) tiếp tục là nhà tài trợ kim cương của giải, thể hiện sự gắn kết của doanh nghiệp với địa phương nơi mình hình thành và phát triển. Sự kiện được đơn vị tài trợ nằm trong chiến lược kết nối cộng đồng, lan tỏa lối sống tích cực trên phạm vi cả nước của doanh nghiệp.

Tại lễ khai mạc ngày 15/11, ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Petrovietnam, nhấn mạnh tầm quan trọng của các sự kiện thể thao cộng đồng trong việc thúc đẩy văn hóa rèn luyện sức khỏe, quảng bá hình ảnh địa phương.

Ông Trần Quang Dũng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Petrovietnam phát biểu tại lễ khai mạc giải chạy. Ảnh: PVCFC

Năm nay, giải chạy mang thông điệp "Triệu bước chân - Ươm mầm bền vững", hướng đến lối sống lành mạnh và ý thức bảo vệ môi trường. Ngay trước lễ khai mạc, Petrovietnam triển khai hoạt động trồng 4.000 cây mắm trắng trên diện tích 1,2 ha tại phường Hiệp Thành, với sự tham gia của cán bộ nhân viên, vận động viên và lực lượng tình nguyện.

Mắm trắng là loài cây bản địa giúp giữ đất, chống xói lở và phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn. Hoạt động nằm trong chiến dịch "Vì một Việt Nam xanh" của Petrovietnam, đã trồng hơn 1,2 triệu cây từ năm 2021, hướng tới mục tiêu 3 triệu cây xanh giai đoạn 2022-2025. PVCFC cũng là một trong những đơn vị triển khai tích cực với kế hoạch hơn 300.000 cây xanh giai đoạn 2023-2025.

Hơn 6.000 vận động viên xuất phát từ Quảng trường Hùng Vương. Ảnh: PVCFC

Cùng với đó, toàn bộ bước chạy của vận động viên sẽ được quy đổi thành nguồn lực cho Quỹ Thắp sáng niềm tin - chương trình học bổng đồng hành cùng học sinh, sinh viên vượt khó. Bên cạnh đồng hành quỹ này, PVCFC duy trì nhiều chương trình giáo dục - xã hội trên phạm vi cả nước, trong đó có quỹ học bổng Hạt ngọc mùa vàng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Tại Cà Mau, doanh nghiệp thường xuyên triển khai các hoạt động an sinh, môi trường và hỗ trợ phát triển cộng đồng.

Ông Văn Tiến Thanh, Tổng giám đốc PVCFC đại diện trao bảng tài trợ 4,5 tỷ đồng cho Giải Marathon Cà Mau - Cúp Petrovietnam giai đoạn 2026-2028. Ảnh: PVCFC

Đại diện đại phương cho biết, thông qua giải chạy, hình ảnh Cà Mau được quảng bá rộng rãi: vùng đất giàu bản sắc Nam Bộ, có hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng. Việc tổ chức các giải thể thao quy mô lớn được địa phương kỳ vọng trở thành động lực thu hút du khách, thúc đẩy hoạt động kinh tế.

Đông đảo cán bộ, người lao động PVCFC tham gia các cự ly. Ảnh: PVCFC

Với vai trò Nhà tài trợ Kim cương, PVCFC cho biết tiếp tục đặt mục tiêu đồng hành cùng tỉnh Cà Mau xây dựng các giá trị bền vững, kết nối thể thao với hành trình quảng bá văn hóa - du lịch của địa phương. Đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng, phát triển môi trường và nâng cao chất lượng sống tại vùng đất mà mình gắn bó gần 15 năm qua.

Hoàng Đan