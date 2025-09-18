PVCFC hợp tác Chavi phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp

Phân bón Cà Mau (PVCFC) hợp tác Chavi triển khai các mô hình canh tác hiện đại, tận dụng chuỗi giá trị nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

Thông tin nêu tại lễ ký kết được tổ chức tại văn phòng TP HCM của Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau, ngày 15/9. Theo thỏa thuận, hai bên thống nhất hợp tác nhằm phát huy thế mạnh, tận dụng nguồn lực, kinh nghiệm sẵn có để kiến tạo giá trị gia tăng cho ngành nông nghiệp.

Giai đoạn đầu, PVCFC cùng Chavi triển khai các hoạt động hợp tác nền tảng, tập trung vào giải pháp dinh dưỡng cây trồng tại khu vực Tây Ninh (Long An cũ). Đồng thời, hai bên cũng khai thác hiệu quả hạ tầng, hệ sinh thái sẵn có.

Toàn cảnh buổi lễ ký kết. Ảnh: PVCFC

Tại buổi lễ, đại diện PVCFC cho biết, nông sản Việt Nam, trong đó có cây chanh với nhiều tiềm năng phát triển cả ở thị trường nội địa lẫn xuất khẩu. Đơn vị hướng đến các mô hình canh tác hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và tiêu chí bền vững, nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí, từ đó góp phần khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Đại diện hai bên trao thỏa thuận hợp tác. Ảnh: PVCFC

Ban lãnh đạo Phân bón cà Mau cũng nêu về quá trình hình thành, phát triển của công ty. Việc hợp tác Chavi thể hiện định hướng mở rộng lĩnh vực, phát triển các giải pháp canh tác toàn diện và chuyên sâu.

Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCFC Trần Ngọc Nguyên chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: PVCFC

Về phía Chavi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Văn Hiển đánh giá cao cơ hội hợp tác cùng PVCFC - đơn vị giàu kinh nghiệm và năng lực trong ngành nông nghiệp. Theo ông, sự kết hợp giữa năng lực nghiên cứu, sản xuất của PVCFC và hệ thống vùng nguyên liệu, chuỗi chế biến của Chavi sẽ mở ra nhiều triển vọng. Hai đơn vị cùng đặt mục tiêu nâng cao giá trị cây chanh Việt, đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới.

Sau lễ ký kết, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa thỏa thuận bằng các dự án và hợp đồng triển khai chi tiết.

Hoàng Đan