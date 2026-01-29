PVCFC hợp tác AG Biotech phát triển giải pháp nông nghiệp bền vững

PVCFC ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với AG Biotech, INC (Mỹ) nhằm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học vào chuỗi nông nghiệp, hướng tới canh tác bền vững.

Sự kiện ký kết tổ chức tại TP HCM, ngày 28/1. Hợp tác xây dựng trên cơ sở kết hợp thế mạnh của Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) trong sản xuất, phân phối phân bón và giải pháp dinh dưỡng cây trồng với năng lực nghiên cứu, phát triển các chế phẩm sinh học, vi sinh của AG Biotech. Hai bên hướng đến các giải pháp điều hòa sinh trưởng tự nhiên cho cây trồng, giảm tác động môi trường, phù hợp với xu hướng nông nghiệp bền vững toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phó tổng giám đốc PVCFC và ông Tristan Hudak, Giám đốc phát triển quốc tế AG Biotech, INC ký thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Theo nội dung thỏa thuận, PVCFC và AG Biotech sẽ phối hợp nghiên cứu các dòng sản phẩm tích hợp giữa phân bón vô cơ, hữu cơ với chế phẩm sinh học, vi sinh. Các giải pháp này nhằm nâng cao khả năng hấp thu dinh dưỡng, cải thiện chất lượng đất và tăng sức đề kháng cho cây trồng. Song song đó, hai đơn vị triển khai thử nghiệm, từng bước nhân rộng các mô hình canh tác ứng dụng chế phẩm sinh học, vi sinh điều hòa sinh trưởng tự nhiên cho cây trồng tại các vùng trồng trọng điểm, đặc biệt trên các nhóm cây trồng chủ lực như lúa, cây ăn trái, cây công nghiệp và rau màu.

Hoạt động hợp tác cũng bao gồm đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho hệ thống phân phối, đội ngũ kỹ thuật, nông dân. Mục tiêu là giúp người sản xuất tiếp cận và áp dụng hiệu quả các giải pháp dinh dưỡng, sinh học trong thực tiễn canh tác. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đơn vị mở rộng cơ hội thương mại hóa các sản phẩm hợp tác ra thị trường trong nước và quốc tế.

Đại diện hai bên tại lễ ký hợp tác. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Thông qua các giải pháp tích hợp, PVCFC và AG Biotech còn hướng đến việc giảm phát thải khí nhà kính trong nông nghiệp, tối ưu sử dụng phân bón, cải thiện độ phì nhiêu của đất, bảo vệ hệ sinh thái canh tác. Định hướng này phù hợp với các tiêu chí ESG và xu hướng phát triển Net Zero. Đại diện PVCFC cho biết, các hoạt động trên là bước đi cụ thể trong chiến lược chuyển dịch của tổng công ty từ vai trò nhà sản xuất phân bón truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện, tích hợp khoa học - công nghệ - sinh học - dịch vụ kỹ thuật.

Ông Robert Hudak, Nhà sáng lập và Chủ tịch toàn cầu của AG Biotech, INC phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Robert Hudak, Nhà sáng lập, Chủ tịch toàn cầu AG Biotech, đánh giá sự kết hợp giữa năng lực công nghệ sinh học của tập đoàn và nền tảng sản xuất, phân phối của Phân bón Cà Mau có thể mang lại các giải pháp thiết thực cho nông nghiệp Việt Nam. Hợp tác không chỉ ở góc độ thương mại, còn ở mục tiêu phát triển bền vững.

Với hơn 15 năm phát triển, Phân bón Cà Mau có hệ thống sản xuất hiện đại, năng lực R&D mạnh và mạng lưới phân phối rộng khắp trong nước cũng như quốc tế. Sản phẩm của PVCFC có mặt tại hơn 20 quốc gia, thể hiện cho chất lượng, uy tín của ngành phân bón Việt Nam. Trong chiến lược phát triển dài hạn, bên cạnh xây dựng giải pháp dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, công ty xác định giải pháp sinh học là một trong những lĩnh vực trọng tâm đồng hành cùng nông dân trên toàn bộ chuỗi giá trị sản xuất.

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị PVCFC phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Phân bón Cà Mau

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, kỳ vọng sự kết hợp giữa phân bón thế hệ mới cùng công nghệ sinh học sẽ tạo ra những giá trị bền vững cho người nông dân, ngành nông nghiệp và môi trường. Lần hợp tác này cũng góp phần hoàn thiện hệ sinh thái giải pháp nông nghiệp theo hướng sinh học, nâng cao chất lượng nông sản và tăng năng lực cạnh tranh của nông nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Hoàng Đan