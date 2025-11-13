PVCFC hoàn tất đổi tên thành Tổng công ty Phân bón Cà Mau

Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau đổi tên thành Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau, mở rộng nền tảng cho kế hoạch phát triển dài hạn, tăng năng lực cạnh tranh.

Theo đó, Sở Tài chính tỉnh Cà Mau cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 cho đơn vị, ngày 11/11. Đại diện doanh nghiệp cho biết, việc đổi tên sang Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau - CTCP (Petrovietnam Ca Mau Fertilizer Corporation - viết tắt: PVCFC) đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Sự thay đổi này mở ra nền tảng thuận lợi cho các kế hoạch M&A, mở rộng thị phần, thúc đẩy xuất khẩu, nâng cao vị thế thương hiệu trên thị trường khu vực.

Tàu chở phân bón của doanh nghiệp giúp phân phối sản phẩm tới các tỉnh, thành. Ảnh: PVCFC

Sau 15 năm hình thành và phát triển, từ tân binh trong ngành phân bón, PVCFC trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu với hơn 17.000 cửa hàng phân phối phủ khắp 34 tỉnh, thành, đồng thời xuất khẩu sản phẩm đến 20 quốc gia. Hiện đơn vị có ba nhà máy gồm: Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau và NPK Hàn - Việt, với tổng công suất gần 1,5 triệu tấn mỗi năm. Doanh nghiệp cũng có công ty thành viên, Công ty Cổ phần Bao bì Dầu khí Việt Nam (PPC), giúp hoàn thiện chuỗi sản xuất, cung ứng khép kín, tăng năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu.

Bến cảng nhà máy Đạm Cà Mau. Ảnh: PVCFC

Ngoài phát triển về quy mô, PVCFC còn ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất và quản trị, từng bước chuyển mình từ nhà sản xuất phân bón truyền thống sang nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện. Thông qua sản phẩm chất lượng cao như Đạm Cà Mau, NPK Cà Mau, Urea Bio, NPK Polyphosphate... cùng các nền tảng số hóa quản trị, chăm sóc khách hàng và nông nghiệp thông minh, PVCFC đang đưa người nông dân Việt Nam tiến gần hơn với mô hình nông nghiệp 4.0, hiệu quả và bền vững hơn.

Với những nỗ lực này, doanh nghiệp nhiều lần được ghi nhận trong các bảng xếp hạng uy tín: Top 50 Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam 2025), Top 10 Thương hiệu tăng trưởng ấn tượng năm 2025, Top 5 Doanh nghiệp có điểm quản trị công ty cao nhất Việt Nam (ACGS 2025), cùng nhiều giải thưởng về phát triển bền vững, sáng tạo công nghệ và trách nhiệm xã hội.

Đơn vị vào Top 5 Doanh nghiệp niêm yết có điểm số quản trị cao nhất Việt Nam (ACGS 2024). Ảnh: PVCFC

Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm nay, trong bối cảnh thị trường phân bón cạnh tranh và nhiều biến động, PVCFC vẫn duy trì sản xuất ổn định, hiệu quả, thể hiện năng lực vận hành linh hoạt và quản trị chủ động. Tính đến hết tháng 10, sản lượng sản xuất phân đạm urê quy đổi ước đạt 796.430 tấn. Tổng sản lượng sản xuất NPK (PVCFC + KVF) đạt 286.760 tấn. Sản lượng tiêu thụ urê ước đạt 684.450 tấn, trong khi tổng sản lượng tiêu thụ NPK (PVCFC + KVF) đạt 245.110 tấn.

Nhờ kết quả tích cực trên, tổng doanh thu hợp nhất 10 tháng đầu năm của PVCFC ước đạt hơn 14.265 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ và vượt 20% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.821 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ và vượt 164% kế hoạch.

Đơn vị áp dụng công nghệ hiện đại và tư duy đổi mới trong sản xuất, cải tiến sản phẩm. Ảnh: PVCFC

Bước sang giai đoạn mới, doanh nghiệp định hướng hoạt động theo mô hình hiện đại với ba trụ cột chiến lược. Thứ nhất đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón, đáp ứng nhu cầu thị trường. Tiếp theo doanh nghiệp đầu tư phát triển khí công nghiệp và hóa chất phục vụ sản xuất phân bón. Công ty cũng tham gia lĩnh vực công nghệ sinh học và chế biến sau thu hoạch, góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Theo PVCFC, việc đổi tên thành Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau thể hiện sự mở rộng về quy mô, phản ánh bước chuyển trong tư duy quản trị, ứng dụng công nghệ và tầm nhìn phát triển dài hạn. Với nền tảng tích lũy suốt 15 năm, đơn vị đang bước vào hành trình mới - vững vàng, bền vững và hướng đến tương lai xanh, hiện đại, hiệu quả, đúng với tinh thần "Chung một niềm tin, vươn mình phát triển".

Hoàng Đan