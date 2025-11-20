PVCFC hỗ trợ phòng STEM hơn 3 tỷ đồng cho trường tại Thanh Hóa

PVCFC đầu tư phòng STEM tại THPT chuyên Lam Sơn, hỗ trợ học sinh tiếp cận thực hành khoa học - công nghệ, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh ở địa phương.

Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa khánh thành hai phòng thực hành giáo dục STEM thuộc chương trình STEM Innovation Petrovietnam, ngày 16/11. Trong khuôn khổ sự kiện, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) tài trợ phòng thực hành STEM trị giá hơn 3 tỷ đồng cho trường THPT chuyên Lam Sơn. Công trình này cũng là phòng STEM thứ 5 trong hành trình đơn vị đầu tư cho phương pháp giáo dục hiện đại này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình phòng thực hành giáo dục STEM tại trường THPT chuyên Lam Sơn. Ảnh: PVCFC

Phòng STEM tại Thanh Hóa được thiết kế "thần tốc", hoàn thiện trong 15 ngày. Không gian gồm sáu nhóm chức năng đồng bộ: cơ sở vật chất, máy móc gia công - thiết bị chuyên dụng, dụng cụ học tập theo chủ đề, hệ thống học liệu thông minh, học liệu bản cứng - bản mềm và bộ công cụ quản lý vận hành. Phòng học được xây dựng như môi trường thực nghiệm, giúp học sinh lập trình, mô phỏng, chế tác và triển khai các ý tưởng công nghệ theo hướng "học qua thực hành".

Tại lễ khánh thành, học sinh và giáo viên chuyên Lam Sơn cũng trực tiếp giới thiệu các mô hình vận hành, cho thấy sự hứng khởi khi được tiếp cận không gian giáo dục liên ngành hiện đại. Với năng lực học tập vốn rất mạnh của học sinh ngôi trường này, phòng STEM mở ra cơ hội để các em chuyển mình mạnh mẽ từ học tốt lý thuyết sang sáng tạo và ứng dụng thực tiễn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại Lễ khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại Thanh Hóa. Ảnh: PVCFC

Hơn 90 năm qua, trường THPT chuyên Lam Sơn là một trong những trường chuyên thuộc top đầu cả nước về thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế. Riêng năm học gần đây, nhà trường đạt tỷ lệ 83/89 học sinh tham gia đoạt giải HSG quốc gia, trong đó 9 giải nhất, 22 giải nhì, 23 giải ba và 29 giải khuyến khích, tỷ lệ 93,3%.

Trong phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của THPT chuyên Lam Sơn, trong suốt thời gian qua đã đào tạo rất nhiều học sinh ưu tú, nhiều người trưởng thành có đóng góp quan trọng cho xã hội. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã bước vào các đại học hàng đầu trong và ngoài nước, trở thành nhà khoa học, chuyên gia, công dân toàn cầu.

Các đại biểu tham quan và nghe giáo viên, học sinh giới thiệu về mô hình và hoạt động giảng dạy của phòng thực hành giáo dục STEM. Ảnh: PVCFC

Với PVCFC, đầu tư cho giáo dục STEM là phần quan trọng trong chiến lược gắn kết tri thức và công nghệ với sự phát triển của ngành nông nghiệp hiện đại. Doanh nghiệp đang thúc đẩy hướng đi nông nghiệp xanh, nông nghiệp số và tự động hóa. Vì vậy, việc hỗ trợ phòng STEM cũng là cách bồi dưỡng những thế hệ học sinh có thể trở thành lực lượng kỹ sư, chuyên gia công nghệ, chuyên viên phân tích dữ liệu hay cán bộ kỹ thuật cho các ngành năng lượng - hóa chất - phân bón trong tương lai.

Đại diện PVCFC cho biết doanh nghiệp kỳ vọng phòng STEM sẽ khơi gợi tư duy sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê khoa học và trở thành hành trang giúp học sinh tự tin bước vào thời đại công nghệ. Công trình, với sự hiện diện của Phó Thủ tướng và lãnh đạo Petrovietnam, thể hiện rõ cam kết của doanh nghiệp trong việc đồng hành chương trình đổi mới giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71 của Đảng.

Các em học sinh thực hành và trải nghiệm các thiết bị tại phòng STEM. Ảnh: PVCFC

Về phía địa phương, phòng STEM tại Lam Sơn được xem là điểm khởi đầu để lan tỏa phương pháp giáo dục tích hợp trong toàn tỉnh. Việc đổi mới cách dạy và học, kết hợp thực nghiệm, được kỳ vọng thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học của học sinh. Với truyền thống hiếu học trò nơi đây, sự hỗ trợ của Petrovietnam và PVCFC có thể nhanh chóng chuyển thành những dự án, mô hình hoặc sáng kiến có giá trị.

Công trình được khánh thành ngay trước Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, như lời tri ân gửi đến các thầy cô đã đồng hành cùng học sinh trong hành trình hình thành tri thức và nhân cách. Từ Cà Mau đến Thanh Hóa, Phân Bón Cà Mau tin rằng phòng STEM này sẽ mang đến "nguồn năng lượng tri thức", mở rộng cơ hội tiếp cận khoa học và tạo nền tảng để học sinh bước xa hơn trong tương lai.

Hoàng Đan