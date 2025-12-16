PVCFC hỗ trợ người dân Khánh Hòa khắc phục sau lũ

PVCFC hỗ trợ nhu yếu phẩm, phân bón và kỹ thuật canh tác, giúp người dân Khánh Hòa sớm ổn định đời sống, phục hồi sản xuất nông nghiệp, sau mưa lũ kéo dài.

Sau các đợt mưa bão kéo dài, nhiều khu vực tại Khánh Hòa vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả. Nhà cửa của người dân bị hư hỏng, sinh hoạt đảo lộn, đất đai nền tảng sinh kế của người dân cũng chịu ảnh hưởng do ngập úng và rửa trôi, tiềm ẩn rủi ro cho các mùa vụ tiếp theo.

Trong bối cảnh này, Phân bón Cà Mau (PVCFC) tổ chức chương trình "Phân bón Cà Mau - Cùng nhau san sẻ" tại xã Diên Điền (Khánh Hòa), ngày 15/12, nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn còn nhiều khó khăn sau bão lũ. Trong khuôn khổ chương trình, bà con địa phương được hỗ trợ 100 triệu đồng, tương đương 200 suất nhu yếu phẩm, 280 triệu đồng tương đương 20 tấn phân bón phục vụ sản xuất và 160 triệu đồng để xây dựng Nhà Đại đoàn kết.

Đại diện doanh nghiệp trao kinh phí hỗ trợ cho tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: PVCFC

Nguồn hỗ trợ này góp phần giúp các hộ gia đình giảm bớt áp lực trước mắt, nhất là khi nhiều sinh hoạt thường ngày vẫn chưa thể trở lại bình thường sau mưa lũ. Bên cạnh hỗ trợ đời sống, chương trình còn chú trọng đến phục hồi sản xuất nông nghiệp, yếu tố then chốt giúp bà con vững vàng trở lại sau mưa lũ.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó giám đốc Marketing phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PVCFC

Người dân được hỗ trợ phân bón và hướng dẫn kỹ thuật cải tạo đất, xử lý đất sau ngập lũ, qua đó chuẩn bị điều kiện canh tác phù hợp cho mùa vụ mới. Theo đại diện doanh nghiệp, giữa những khó khăn còn hiện hữu sau bão lũ, chương trình "Cùng nhau san sẻ" được triển khai như sự đồng hành kịp thời, hỗ trợ thiết thực, tiếp thêm niềm tin để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phân bón được tập kết, vận chuyển kịp thời đến điểm trao tặng, hỗ trợ phục hồi sản xuất sau mưa lũ. Ảnh: PVCFC

Tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Đạt, Phó giám đốc Marketing PVCFC, cho biết đơn vị xác định sự phát triển của mình không tách rời đời sống của nông dân và sự bền vững của cộng đồng. Việc chủ động đồng hành các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai vừa là sự hỗ trợ trong thời điểm khó khăn, còn là cam kết lâu dài cùng người dân bảo vệ sinh kế, phục hồi sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp ổn định, bền vững.

"Chương trình 'Cùng nhau san sẻ' mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp, cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai ngày càng phức tạp", ông Đạt nói.

Hoàng Đan