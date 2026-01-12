PVCFC đạt doanh thu hơn 17.300 tỷ năm 2025

PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất 2025 đạt 17.367 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2024, nhờ chuyển dịch cơ cấu sản phẩm như tăng sản lượng NPK, mở rộng hệ sinh thái tự doanh.

Trong năm qua, công ty tiết giảm chi phí giá vốn, tạo dư địa duy trì giá bán ổn định trong khi vẫn đảm bảo chỉ tiêu lợi nhuận. Hiệu quả kinh doanh năm 2025 còn cụ thể hóa qua con số nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 659 tỷ đồng, tăng 79% so với năm 2024. Con số này cho thấy sức khỏe tài chính và dòng tiền ổn định của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, PVCFC duy trì giá trị giải ngân đầu tư hơn 570 tỷ đồng, tập trung vào mở rộng và nâng cao năng lực tự động hóa chuỗi sản xuất. Hoạt động là bước chuẩn bị về mặt hạ tầng công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất khắt khe hơn trong giai đoạn mới.

Tàu xuất khẩu phân bón của doanh nghiệp. Ảnh: PVCFC

Năm qua, mảng NPK của tổng công ty ghi nhận sản lượng tiêu thụ hơn 240.000 tấn, tăng 36% so với năm trước. Kết quả này thể hiện mức độ tiếp cận thị trường của dòng NPK công nghệ Polyphosphate, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tổng hợp cho cây trồng và xu hướng chuyển dịch từ phân đơn sang phân hỗn hợp cao cấp.

Song song đó, hệ sinh thái tự doanh đạt sản lượng 336.000 tấn, vượt 20% kế hoạch và tăng 39% so với cùng kỳ. PVCFC mở rộng vai trò từ đơn vị sản xuất sang điều phối thị trường, tận dụng hệ thống logistics, kho bãi và mạng lưới đại lý để phân phối thêm các dòng hàng hóa khác. Cách tiếp cận này giúp tối ưu chi phí cố định và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

PVCFC góp phần nâng cao hiệu quả canh tác, giảm chi phí đầu vào giúp bà con tiếp cận các giải pháp nông nghiệp phù hợp hơn. Ảnh: PVCFC

Về phân phối ure, theo đại diện doanh nghiệp, sản lượng tiêu thụ ure năm qua đạt 804.700 tấn, đi ngang so với mức của năm 2024. Trong bối cảnh giá ure thế giới ổn định, doanh nghiệp duy trì sản lượng, giá bán nhằm giữ thị phần, đồng thời hỗ trợ hệ thống phân phối và người tiêu dùng nông nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm 2025 công ty hoạt động trong bối cảnh ngành vật tư nông nghiệp đối mặt nhiều thách thức. Đầu tiên là tác động trực tiếp từ thiên tai trên cả nước, chuỗi bão lũ liên tiếp tại miền Bắc, miền Trung gây thiệt hại tài sản và làm gián đoạn chu kỳ canh tác. Trong khi đó hiện tượng lũ "bất thường" ngập sâu và kéo dài tại miền Tây tiếp tục phá hủy diện tích lớn các loại cây trồng, trực tiếp làm sụt giảm nhu cầu tiêu thụ phân bón thực tế.

Sản lượng NPK duy trì vận hành ổn định ở mức tải cao, đảm bảo an toàn, hiệu quả và liên tục. Ảnh: PVCFC

Bên cạnh yếu tố thời tiết, giá khí đầu vào nguyên liệu cốt yếu trong sản xuất ure, có xu hướng tăng do sự phụ thuộc các nguồn khí giá thành cao hơn; sức ép cạnh tranh từ nhiều đơn vị khác.

Thêm vào đó, năm 2025 cũng là giai đoạn chuyển đổi của xu hướng nông nghiệp xanh. Các rào cản về tiêu chuẩn phát thải và việc thay đổi thói quen canh tác của nông dân hướng tới các dòng sản phẩm hữu cơ, tan chậm tạo ra áp lực đào thải đối với các dòng phân bón vô cơ truyền thống. Dưới góc độ quản trị, bối cảnh này đặt ra bài toán về việc duy trì biên lợi nhuận, khi chi phí sản xuất tăng nhưng sức mua của khách hàng lõi lại giảm.

Nông dân sử dụng các sản phẩm của công ty trong canh tác. Ảnh: PVCFC

Đại diện tổng công ty nhấn mạnh, thực tế vận hành của Phân Bón Cà Mau năm 2025 cho thấy, doanh nghiệp không chọn cách phòng thủ thụ động, mà tập trung tối ưu hóa danh mục sản phẩm và linh hoạt trong điều phối nguồn cung để hóa giải các khó khăn thị trên. Hoạt động năm qua của doanh nghiệp cho thấy mô hình kinh doanh chuyển sang trạng thái ổn định, có chiều sâu chiến lược.

Tổng công ty giải quyết được bài toán tăng trưởng ngay trong bối cảnh thị trường thiên tai, giảm cầu và giá urea đi ngang. Kết quả kinh doanh năm 2025 cho thấy PVCFC hình thành cấu trúc kinh doanh đa trụ cột gồm ure, NPK và tự doanh. Việc giảm phụ thuộc vào một nhóm sản phẩm giúp doanh nghiệp chủ động hơn trước các biến động vĩ mô. Bước sang năm 2026, với nền tảng tài chính và năng lực vận hành được kiểm chứng, công ty tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc ổn định nguồn cung phân bón, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp trong nước.

Hoàng Đan