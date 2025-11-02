PVCFC đạt doanh thu hơn 12.800 tỷ đồng trong 9 tháng

PVCFC ghi nhận doanh thu hơn 12.800 tỷ đồng và lợi nhuận vượt kế hoạch sau ba quý kinh doanh nhờ vận hành sản xuất ổn định, mở rộng xuất khẩu, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Thông tin nêu tại báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm doanh nghiệp vừa công bố. PVCFC ghi nhận doanh thu hợp nhất hơn 12.800 tỷ đồng, vượt 22% kế hoạch và tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1.600 tỷ đồng, vượt 175% kế hoạch và tăng 49% so với cùng kỳ.

Doanh nghiệp đã xuất - nhập khẩu hơn 580.000 tấn phân bón các loại, trị giá gần 150 triệu USD, trong đó có nhiều lô kinh doanh mua và bán ngay tại nước ngoài (mua Indonesia bán đi Nam Mỹ, mua Trung quốc bán đi Campuchia...). PVCFC đặt mục tiêu tiếp tục kinh doanh mua - bán tại thị trường nước ngoài thêm tối thiểu 50.000 tấn phân bón trong nửa cuối năm.

Các lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp. Ảnh: PVCFC

Song song hoạt động sản xuất, công ty đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng dữ liệu trong quản trị, bán hàng, chăm sóc khách hàng qua các hệ thống DMS, CRM và Data Analytics. Các nền tảng số như 2Nông và Anh hai Cà Mau ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành công cụ hỗ trợ thiết thực cho nông dân trong theo dõi mùa vụ, quản lý canh tác, cập nhật kỹ thuật, góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với người làm nông.

Mới đây, doanh nghiệp đã gắn biển công trình tiêu biểu Dự án nhà máy thông minh giai đoạn 1, đánh dấu bước tiến trong hành trình hiện đại hóa sản xuất theo định hướng Công nghiệp 4.0 của Petrovietnam. Dự án cho thấy cam kết ứng dụng công nghệ, tự động hóa, quản trị dữ liệu để hướng tới mô hình sản xuất thông minh, an toàn và bền vững.

PVCFC đồng thời tập trung nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm công nghệ cao, từ phân bón chuyên dùng, hữu cơ, vi sinh đến sinh học, mở rộng không gian tăng trưởng xanh, phù hợp định hướng ESG, mục tiêu phát triển bền vững của tập đoàn. Nổi bật là NPK Cà Mau Gold 20-10-10 ứng dụng công nghệ PolyPhosphate, giúp nâng cao hiệu suất dinh dưỡng, mang lại năng suất và chất lượng nông sản cao hơn.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, năm nay cũng đánh dấu giai đoạn phát triển ổn định và bền vững của công ty. Trong bối cảnh thị trường phân bón còn nhiều biến động, doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng tích cực, thể hiện năng lực quản trị linh hoạt, chiến lược điều hành hiệu quả và vị thế dẫn đầu ngành.

Kiên định theo mục tiêu "ổn định sản xuất - tối ưu hiệu quả - phát triển bền vững", PVCFC đạt kết quả nổi bật ở hầu hết lĩnh vực hoạt động, từ sản xuất, kinh doanh đến quản trị và phát triển hệ sinh thái nông nghiệp thông minh, bền vững. Nhà máy Đạm Cà Mau vận hành ổn định với sản lượng cao, chuỗi cung ứng được duy trì an toàn, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Các dòng sản phẩm NPK Cà Mau được nhiều bà con nông dân sử dụng. Ảnh: PVCFC

Một trong những yếu tố giúp công ty ghi dấu ấn là chính sách đồng cùng nông dân và triết lý phát triển vì cộng đồng. Doanh nghiệp duy trì giá bán ổn định, kịp thời hỗ trợ nông dân vượt qua giai đoạn biến động nguyên liệu và thay đổi chính sách thuế VAT (giá trị gia tăng). Triết lý phát triển "vì cộng đồng" được thể hiện qua nhiều chương trình an sinh, giáo dục và môi trường trên toàn quốc, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn bó với người nông dân Việt.

Nhờ những nỗ lực đó, PVCFC được vinh danh trong Top 5 doanh nghiệp niêm yết có điểm quản trị cao nhất Việt Nam (theo ASEAN CG Scorecard). Đồng thời đơn vị còn nhận nhiều giải thưởng như: Doanh nghiệp quản trị vượt trên tuân thủ, Top 10 thương hiệu mạnh - tăng trưởng xanh 2024, Doanh nghiệp công nghiệp 4.0, Doanh nghiệp vì cộng đồng và Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động. Những thành tựu này cho thấy định hướng phát triển bền vững và năng lực quản trị hiện đại của doanh nghiệp.

Đại diện đơn vị nhận giải Top 5 doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam có điểm số quản trị cao nhất. Ảnh: PVCFC

Trong tháng 11, PVCFC dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua các nội dung chiến lược cho giai đoạn phát triển dài hạn. Nổi bật là việc đổi tên doanh nghiệp từ "Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau" thành "Công ty Cổ phần - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau".

Theo đơn vị, việc đổi tên đánh dấu bước phát triển mới trong chiến lược mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và gia tăng chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, phân bón. Tên gọi mới thể hiện tầm vóc, mô hình hoạt động theo hướng công ty mẹ - công ty con, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu, phù hợp với định hướng phát triển hệ sinh thái nông nghiệp, hóa chất, logistics. Việc đổi tên cũng là tiền đề quan trọng giúp PVCFC thuận lợi triển khai các kế hoạch M&A, mở rộng thị phần và đẩy mạnh xuất khẩu, hướng đến vị thế doanh nghiệp hàng đầu khu vực.

Đại hội cũng nêu việc sửa đổi, bổ sung số 11 hợp đồng mua bán khí PM3 CAA và Lô 46 Cái Nước, chuyển giao chủ thể hợp đồng từ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) sang Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS). Theo đó, PV GAS sẽ thay thế Petrovietnam trở thành bên bán trong hợp đồng, đồng thời kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của Petrovietnam theo các quy định hiện hành. Các điều khoản liên quan đến giá khí được giữ nguyên như hợp đồng trước, nhằm đảm bảo tính ổn định và minh bạch trong chuỗi cung ứng.

Lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá, những hoạt động mới cho thấy tầm nhìn chiến lược và định hướng mở rộng quy mô hoạt động của PVCFC, củng cố năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho các kế hoạch M&A, phát triển xuất khẩu trong tương lai. Sau 15 năm phát triển, doanh nghiệp đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Hoàng Đan