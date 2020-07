PV GAS ưu tiên an toàn phòng cháy chữa cháy

Với mục tiêu ngăn ngừa sự cố cháy nổ, đảm bảo an ninh an toàn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, công trình, trụ sở làm việc, kho vật tư, phương tiện vận chuyển khí hóa lỏng (LPG), khí nén thiên nhiên (CNG)..., doanh nghiệp đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Theo đó, tất cả đơn vị thành viên và trực thuộc doanh nghiệp đã rà soát, kiểm tra điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy... và bổ sung theo quy định. Các đơn vị này cũng thực hiện đánh giá, nhận diện các rủi ro gây mất an ninh, an toàn, các hỏng hóc thiết bị có thể xảy ra trong các hoạt động vận hành, đầu tư xây dựng, chiết nạp, vận chuyển LPG, CNG...

Cán bộ công nhân viên PV GAS kiểm tra, bảo đảm an ninh an toàn công trình khí.

"Các đơn vị của PV GAS luôn là những nhân tố đi đầu tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân, chủ đất xung quanh tuyến ống dẫn khí, công trình khí chấp hành các quy định về an ninh, an toàn dầu khí, ký cam kết phòng cháy chữa cháy...", đại diện Tổng công ty cho biết.

Doanh nghiệp cho biết thường xuyên phối hợp với công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, các sở, ban ngành, chính quyền địa phương nơi có công trình khí, cơ sở sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, từ đó triển khai các phương án bảo vệ an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy đã được ký kết có hiệu quả.

Các buổi diễn tập, hội thao về phòng cháy chữa cháy của PV GAS.

Đối với trụ sở cơ quan hay nơi làm việc, cán bộ công nhân viên doanh nghiệp này cũng được yêu cầu sắp xếp tài liệu, vật dụng ngăn nắp. Các vật liệu dễ cháy đặt tại nơi quy định. Đồng thời, có biện pháp phòng cháy chữa cháy, kiểm soát chặt chẽ các nguồn nhiệt, sinh lửa, các chất dễ cháy, nổ, nguồn điện và các thiết bị tiêu thụ điện...

"Mọi nhân sự được yêu cầu kiểm tra, ngắt các nguồn điện, thiết bị sử dụng điện trước khi ra về và bảo đảm các thiết bị chữa cháy sẵn sàng và hoạt động tốt", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Người lao động tại Tổng Công ty Khí Việt Nam.

Ngoài ra, tháng 10 hàng năm, doanh nghiệp này thường tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng nhân dịp tháng phòng chống cháy nổ như: đồng hành chương trình đạp xe trên đường phố Hà Nội tuyên truyền về công tác an toàn cháy nổ; kết hợp các cơ quan chức năng tổ chức những đợt diễn tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy...

Năm 2020, doanh nghiệp này đồng hành cùng chương trình "An toàn phòng cháy, chữa cháy" phát sóng lúc 7 giờ 20 thứ bảy hàng tuần, phát lại vào 14 giờ 20 thứ Ba và 7 giờ 40 thứ tư tuần kế tiếp trên Kênh 1 - Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội để cập nhật thông tin, nâng cao kỹ năng cho cộng đồng trong công tác phòng cháy chữa cháy.

