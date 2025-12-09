PV Gas đồng tổ chức cuộc thi thiết kế máy bay không người lái UAV Cup

Trong vai trò đồng tổ chức, PV Gas xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cho kỹ sư trẻ và đóng góp nền tảng cho các lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia.

Lễ bế mạc cuộc thi sáng tạo UAV Cup PV Gas 2025 chủ đề "Vùng trời quê hương" diễn ra ngày 7/12 tại sân vận động C500, Học viện An ninh Nhân dân. Kết quả chung cuộc, đội Skyvision (Đại học Tôn Đức Thắng) giành ngôi vô địch; đội BK-IAV (Đại học Bách khoa Hà Nội) giành vị trí á quân; đội LH-TDH (Đại học Lạc Hồng) đứng thứ ba.

Lễ trao giải UAV Cup PV Gas 2025. Ảnh: PV Gas

Với vai trò là đơn vị đồng tổ chức, Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS cho biết, đơn vị không chỉ đồng hành cùng giải đấu với tư cách doanh nghiệp năng lượng quốc gia, mà còn mang theo mục tiêu lớn hơn, đó là tạo dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ươm mầm thế hệ kỹ sư trẻ và đóng góp nền tảng cho những lĩnh vực công nghệ chiến lược của quốc gia trong tương lai.

Ông Đinh Tấn Hưng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước (bên phải) trao tặng kỷ niệm chương đồng tổ chức cho ông Nguyễn Công Luận, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Khí Việt Nam. Ảnh: PV Gas

UAV (thiết bị bay không người lái) không còn là câu chuyện của một cuộc thi sinh viên, mà đang dần trở thành hạ tầng công nghệ cốt lõi cho nhiều lĩnh vực của nền kinh tế tầng thấp: logistics, nông nghiệp thông minh, giám sát công trình năng lượng, cứu hộ cứu nạn, khảo sát hạ tầng, quốc phòng - an ninh...

Trên thế giới, nhiều quốc gia đang đầu tư mạnh vào kinh tế tầm thấp (low-altitude economy) - mô hình kinh tế dựa trên ứng dụng UAV và các thiết bị thông minh trong không gian thấp. Lĩnh vực này là trụ cột mới trong chiến lược phát triển kinh tế - quốc phòng, đồng thời giúp tăng năng lực ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh.

Việt Nam cũng đang ưu tiên phát triển và làm chủ các công nghệ lõi trong những lĩnh vực chiến lược như UAV, robot hay camera AI. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xem là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

PV Gas cho biết, doanh nghiệp nhìn thấy ở cuộc thi này không chỉ là những đường bay, mà là hình hài tương lai của một thị trường công nghệ mới, một thế hệ kỹ sư làm chủ bầu trời và một năng lực quốc gia đang lớn lên từ giảng đường.

"Chủ đề ‘vùng trời quê hương’ vì thế không đơn thuần là thông điệp cảm xúc, mà là tuyên ngôn về khát vọng xây dựng nền công nghệ UAV Made in Vietnam - nơi sinh viên Việt Nam không chỉ học, mà còn kiến tạo và làm chủ", đại diện PV Gas cho hay.

Đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và trường đại học chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: PV Gas

Trong suốt chặng đường phát triển, PV GAS luôn xác định đầu tư cho con người, cho tri thức và cho khoa học công nghệ chính là đầu tư cho năng lượng bền vững của quốc gia. Doanh nghiệp chú trọng những mô hình đi từ "lab đến thị trường" - nơi sinh viên không chỉ nghiên cứu, mà còn hình thành doanh nghiệp, thương mại hóa công nghệ, đưa UAV Việt bước ra đời sống thực tế. Đây cũng là tinh thần mà doanh nghiệp theo đuổi, đó là biến ý tưởng thành giá trị, biến tri thức thành động lực phát triển.

(Nguồn: PV Gas)