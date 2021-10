Putin gây lo ngại vì bị cảm lạnh

Các quan chức lo lắng khi Putin liên tục ho trong một cuộc họp, song ông giải thích chỉ bị cảm lạnh chứ không phải mắc Covid-19.

"Xin lỗi ngài Tổng thống, ngài vừa húng hắng ho trong cuộc họp trước", Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko nói với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp trực tuyến với Hội đồng An ninh hôm 11/10.

"Chúng tôi sẽ tổ chức một diễn đàn phụ nữ quốc tế tuần này và rất mong ngài tới dự", bà Matvienko nói thêm. "Chúng tôi đều rất lo lắng".

Putin bị cảm Các quan chức lo ngại về sức khỏe của Putin trong cuộc họp ngày 11/10. Video: Điện Kremlin.

Putin lập tức lên tiếng trấn an bà. "Đừng lo Matvienko, mọi thứ đều ổn. Họ làm xét nghiệm hàng ngày cho tôi, không chỉ với Covid-19 mà với tất cả bệnh lây nhiễm khác và tất cả đều ổn", Tổng thống Nga nói.

Cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga được phát sóng trên truyền hình sau một cuộc họp khác của Putin với các quan chức bàn về vấn đề nông nghiệp, trong đó Tổng thống Nga liên tục ho.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự cuộc họp với Hội đồng An ninh hôm 11/10. Ảnh: Reuters.

"Tôi ở ngoài trời lạnh và di chuyển liên tục, nhưng không có gì đáng ngại đâu. Tôi biết mọi người đều đã tiêm phòng và đừng quên tiêm nhắc lại", Putin nói thêm, trấn an các quan chức trong Hội đồng An ninh.

Tổng thống Putin hồi tháng 9 tự cách ly sau khi tiếp xúc gần với một ca Covid-19, song ông có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Putin nói rằng mũi tăng cường Sputnik V giúp ông không mắc Covid-19, dù 55 cấp dưới nhiễm virus.

Nga đang là vùng dịch lớn thứ năm thế giới với hơn 7,8 triệu ca nhiễm và hơn 217.000 ca tử vong do nCoV. Theo trang Our World in Data, Nga đã tiêm vaccine Covid-19 cho gần 34% dân số, trong đó 30,8% tiêm chủng đủ liều.

Ngọc Ánh (Theo Bloomberg)