Pulppy ra mắt khăn giấy phiên bản giới hạn chào Tết 2024

Hòa chung không khí rộn ràng dịp cuối năm chào đón năm mới, Pulppy ra mắt phiên bản Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2024. Hộp có sắc đỏ rực rỡ của ngày Tết làm chủ đạo, thêm linh vật là hai con rồng đang bay lượn uyển chuyển, mang hơi thở thời đại. Điểm xuyết thêm cho thiết kế có thêm sắc thắm của hoa mai, hoa đào - hai loại hoa truyền thống trong ngày Tết Việt Nam. Màu xanh dương chủ đạo của thương hiệu này được tô vẽ trên thân rồng nổi bật.

Thiết kế của phiên bản Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2024. Ảnh: New Toyo Pulppy Việt Nam

Bà Vivian Lee - Đại diện nhãn hàng cho biết, giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2024 là sản phẩm đặc biệt được thiết kế cho dịp lễ lớn nhất trong năm, đồng thời kỷ niệm 25 năm thành lập công ty. Đây là cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của thương hiệu tại thị trường Việt Nam. Chính vì vậy mà mẫu thiết kế phiên bản giới hạn cũng gửi gắm lời cam kết của Pulppy mang đến những sản phẩm tin cậy và đảm bảo chất lượng, uy tín với người tiêu dùng.

Để có được thiết kế Tết 2024, đội ngũ phát triển sản phẩm của thương hiệu đã nâng cấp chất liệu bao bì sang sử dụng giấy metalize. Đây là loại giấy được cán một lớp màng kim loại mỏng và

thêm lớp varnish bóng mờ bên ngoài, giúp bảo quản tốt phần giấy sử dụng nhờ khả năng chống ẩm, chống nước tốt, không thấm khí. Chất liệu này cũng giúp tăng độ sang trọng, bắt mắt cho sản phẩm và phần in bao bì bên ngoài cũng ấn tượng hơn nhờ hiệu ứng lấp lánh cho màu sắc đẹp và rõ nét.

Hộp giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2024. Ảnh: New Toyo Pulppy Việt Nam

Nhờ sử dụng nguyên liệu 100% bộ giấy nguyên chất, các sản phẩm Pulppy đảm bảo tính không mùi, dễ dàng sử dụng, thích hợp sử dụng tại phòng khách, phòng ngủ, văn phòng làm việc...

Sản phẩm còn an toàn và lành tính cho da mặt, da nhạy cảm, chính vì thế mà giấy lụa Pulppy có thể được sử dụng khi trang điểm hoặc vệ sinh cho các bé nhỏ trong buổi ăn... Bên cạnh đó, kiểu dáng sang trọng của hộp giấy Pulppy phiên bản giới hạn này cũng có thể trở thành một vật trang trí bắt mắt và nổi bật ở bàn tiếp khách.

Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2024 phiên bản giới hạn hiện có mặt trên các siêu thị toàn quốc. Ảnh: New Toyo Pulppy Việt Nam

Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2024 được ra mắt rộng rãi đến người tiêu dùng trên toàn quốc và hiện có mặt tại các siêu thị từ cuối tháng 11. Mẫu sản phẩm này chỉ được tung ra thị trường trong dịp Tết năm nay, hứa hẹn mang đến người tiêu dùng những trải nghiệm thoải mái và hài lòng nhất.

(Nguồn: New Toyo Pulppy Việt Nam)

Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam:

- Địa chỉ: Số 8 đường số 6, KCN Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Hotline: 02743743750

- Website: www.pulppytissue.com- Facebook: New Toyo Pulppy Vietnam