Pulppy ra mắt bao bì mới đón xuân Bính Ngọ

Pulppy giới thiệu giấy lụa hộp phiên bản Tết Bính Ngọ 2026, kết hợp chất giấy mềm mịn 3 lớp với bao bì metalize sang trọng, mang thông điệp may mắn đầu xuân.

Công ty TNHH New Toyo Pulppy Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm giới hạn "Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2026, phiên bản sắc đỏ may mắn" nhằm chào đón Tết Bính Ngọ 2026. Với thông điệp "Pulppy mịn màng, ngựa vàng đón lộc", sản phẩm không chỉ tiện ích mà còn là sự kết hợp giữa chất lượng, công nghệ bao bì Metalize sang trọng và những biểu tượng truyền thống.

Phiên bản giới hạn của "Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2026". Ảnh: New Toyo Pulppy Việt Nam

Bà Vivian Lee, Giám đốc Marketing của New Toyo Pulppy Việt Nam cho biết sản phẩm Giấy lụa hộp Pulppy phiên bản Tết Bính Ngọ 2026 là sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Hình ảnh ngựa (mã đáo) đầy khí thế kết hợp hoa mai, hoa đào và pháo hoa rực rỡ là lời khẳng định về một năm mới "Mã đáo thành công, khai xuân phát lộc".

Sản phẩm sử dụng 100% bột giấy nguyên chất và thành phần 3 lớp dày mịn, mang lại sự mềm mại và an toàn cho mọi thành viên trong gia đình. Việc sử dụng bao bì metalize không chỉ sang trọng, tạo hiệu ứng ánh kim lấp lánh như một món quà mà còn giúp hộp giấy bền hơn, chống ẩm tốt hơn, bảo vệ sản phẩm.

Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2026 trang nhã và sang trong khi để trên bàn ăn. Ảnh: New Toyo Pulppy Việt Nam

Bên cạnh việc đầu tư vào chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng, Pulppy còn kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy con người và cộng đồng làm trung tâm. Thương hiệu thường xuyên đồng hành cùng các chương trình thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và lan tỏa lối sống tốt đẹp trong xã hội.

"Với Pulppy, mỗi sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn mang theo tinh thần trách nhiệm xã hội. Chúng tôi tin rằng, một thương hiệu mạnh không chỉ được đo bằng doanh số, mà còn bởi những giá trị tích cực đóng góp cho cộng đồng", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2026 được bày bán trên kệ hàng tại các siêu thị trên toàn quốc. Ảnh: New Toyo Pulppy Việt Nam

Giấy lụa hộp Pulppy - Tết 2026 hiện đã có mặt tại hệ thống siêu thị lớn, cửa hàng tiện lợi và nhiều điểm bán trên toàn quốc.

(Nguồn: New Toyo Pulppy Việt Nam)