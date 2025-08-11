Pullman Saigon Centre ưu đãi lớn cho loạt sự kiện MICE

Khách sạn Pullman Saigon Centre miễn phí gửi xe, nhận phòng sớm, trả phòng muộn kèm các dịch vụ ẩm thực cho nhóm khách MICE đến hết 31/12.

Khách sạn Pullman Saigon Centre nằm ở trung tâm TP HCM, là thương hiệu khách sạn 5 sao thuộc tập đoàn Accor. Khách sạn sở hữu nhiều lợi thế, đáp ứng nhu cầu tổ chức các sự kiện doanh nghiệp, hội nghị, giải trí... phục vụ nhóm khách MICE trong và ngoài nước.

Phòng Grand Ballroom tại đây có sức chứa lên đến 350 khách, phù hợp cho các hội thảo, hội nghị hay tiệc công ty quy mô lớn. 5 phòng họp nhỏ riêng tư có thể điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu, làm phòng tiệc, phỏng vấn hoặc gặp mặt đối tác... Tất cả không gian hội họp đều trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại như màn hình LCD, hệ thống âm thanh, ánh sáng chuyên nghiệp và kết nối wifi tốc độ cao.

Thiết kế nội - ngoại thất của khách sạn theo hướng không gian mở. Cửa kính lớn từ trần đến sàn giúp đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thông thoáng, thoải mái. Hệ thống rèm che chuyên dụng có thể điều khiển từ xa, giúp điều chỉnh ánh sáng linh hoạt tùy theo nhu cầu sắp xếp khu vực tổ chức.

Phòng Grand Ballroom hiện đại, có thể linh hoạt thay đổi cách bày trí, ngập ánh sáng tự nhiên nhờ cửa sổ lớn. Ảnh: Pullman Saigon Centre

Pullman Saigon Centre còn sở hữu đội ngũ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản. Nhân viên hỗ trợ tư vấn từ bước lên ý tưởng, thiết kế hành trình sự kiện đến điều phối chi tiết trong ngày tổ chức.

Về lưu trú, khách sạn có 306 phòng nghỉ và suite phong cách hiện đại, giúp du khách có trải nghiệm thoải mái, tiện lợi khi đến dự sự kiện. Hệ thống wifi tốc độ cao và nội thất tối giản nhưng sang trọng cũng đáp ứng nhu cầu làm việc tại chỗ cho các nhóm khách doanh nghiệp, công tác.

Nội thất phòng nghỉ sang trọng, giúp du khách thư giãn sau ngày hội họp. Ảnh: Pullman Saigon Centre

Ngoài chất lượng dịch vụ, Pullman Saigon Centre còn đặt mục tiêu phát triển bền vững tại TP HCM. Khách sạn đạt chứng nhận Green Globe vào cuối năm 2024, góp phần chứng minh nỗ lực trong việc giảm thiểu tác động môi trường thông qua việc loại bỏ nhựa dùng một lần, sử dụng nguyên liệu thân thiện và các sáng kiến tiết kiệm năng lượng.

Ẩm thực là phần quan trọng trong trải nghiệm MICE tại Pullman Saigon Centre. Các bữa tiệc và tiệc trà được chuẩn bị từ nguồn nguyên liệu địa phương tuyển chọn kỹ lưỡng như gạo ST25 và trứng gà thả vườn. Menu được thiết kế bởi bếp trưởng kinh nghiệm, cân bằng giữa dinh dưỡng và thẩm mỹ. Khách có thể khám phá thêm ẩm thực đa dạng tại ba nhà hàng và quầy bar có sẵn ngay trong khách sạn.

Ẩm thực phục vụ tại phòng kết hợp nguyên liệu địa phương và cách chế biến quốc tế. Ảnh: Pullman Saigon Centre

Nhân dịp cao điểm du lịch hè, lễ hội cuối năm, khách sạn áp dụng ưu đãi cho nhóm khách MICE đến hết 31/12. Cụ thể, nhóm khách lưu trú theo diện MICE được ưu tiên nhận phòng sớm từ 10h hoặc trả phòng trễ đến 16h (tùy tình trạng phòng), đi kèm miễn phí gửi xe máy cho toàn bộ khách tham dự.

Đặc biệt, khách lưu trú theo đoàn có thể chọn thêm một trong hai quyền lợi sau gồm một đêm nghỉ miễn phí cho đoàn từ 20 phòng một đêm hoặc nâng hạng phòng lên Executive Room cho đoàn từ 10 phòng một đêm.

Đan Minh