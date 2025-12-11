Pullman Hai Phong Grand Hotel ưu đãi 15% dịp VM

Pullman Hai Phong Grand Hotel giảm 15% giá phòng, còn từ 2,55 triệu đồng một đêm cho các vận động viên giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2025.

Chương trình ưu đãi áp dụng duy nhất đêm 20/12, khi khách hàng thanh toán trước, không hoàn hủy, cung cấp số Bib khi check-in. Giá đã bao gồm phí phục vụ và thuế VAT, không gồm ăn sáng. Số lượng phòng ưu đãi có hạn.

Năm nay, khách sạn tiếp tục nằm trong cung đường chạy cự ly 10km, 21km và 42km của giải chạy VnExpress Marathon Hải Phòng 2025. Khi lưu trú tại Pullman Hai Phong Grand Hotel, các vận động viên không mất nhiều thời gian di chuyển đến khu vực phát Bib hay vạch xuất phát của ban tổ chức.

Toàn cảnh khách sạn 5 sao Pullman Hai Phong Grand Hotel. Ảnh: Pullman Hai Phong Grand Hotel

Tọa lạc kế bên dải vườn hoa trung tâm, cách Nhà hát lớn, ga Hải Phòng, bưu điện thành phố vài trăm mét, Pullman Hai Phong Grand Hotel là địa chỉ thích hợp cho các du khách muốn khám phá Hải Phòng và thưởng thức hương vị ẩm thực địa phương.

Đây là khách sạn flagship đầu tiên của thương hiệu Pullman tại Việt Nam, sở hữu 364 phòng khách và căn hộ, mang đến không gian nghỉ dưỡng cao cấp cùng các dịch vụ ẩm thực, thư giãn.

Sau hơn một năm vận hành, khách sạn được đánh giá sở hữu dịch vụ lưu trú chỉnh chu, tiện nghi phù hợp và phong cách hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu của du khách trong nước cũng như quốc tế.

Đại diện khách sạn cho biết, Pullman Hai Phong Grand Hotel luôn chú trọng kiến tạo không gian mở ngập tràn ánh sáng tự nhiên, mang đến cho du khách cơ hội nhìn ngắm thành phố cảng tầm cao, từ cảng Hoàng Diệu tới cầu Hoàng Văn Thụ hay sông Cấm, sông Tam Bạc.

Phòng nghỉ Pullman Hai Phong Grand Hotel. Ảnh: Pullman Hai Phong Grand Hotel

Ngoài phòng nghỉ, khách sạn còn có Power Fitness tại tầng 7 và Spa tầng 8, tạo điểm nhấn trong mỗi chuyến nghỉ dưỡng cho du khách. Cụ thể, không gian phòng tập hiện đại, đầy đủ tiện nghi với hệ thống phòng xông hơi và xông khô riêng biệt, khu vực hồ bơi ngoài trời rộng 480 m2, đến hệ thống spa cao cấp mang đến không gian trị liệu trọn vẹn.

Với 6 nhà hàng và quầy bar trong khách sạn, du khách được trải nghiệm các món địa phương như bánh đa cua, nem cua bể tại Food Connexion, món steak hảo hạng tại Mad Cow Wine & Grill, hoặc hòa mình vào nhịp điệu sống động tại bar tầng thượng Up & Above Rooftop Bar.

Đặc biệt, nhà hàng Hoa Hạ - Red Flowers Pavilion vừa ra mắt thực đơn Quảng Đông mới với ưu đãi tặng voucher giảm 20% cho lần trải nghiệm kế tiếp, kỳ vọng mang đến hành trình ẩm thực đầy màu sắc cho thực khách.

Thanh Thư