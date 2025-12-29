Pulisic phủ nhận tin đồn hẹn hò Sydney Sweeney

Tiền đạo AC Milan, Christian Pulisic bác tin đồn anh hẹn hò diễn viên Sydney Sweeney, sau khi thông tin lan truyền từ các trang tin và mạng xã hội.

Những đồn đoán về đời tư của Pulisic xuất hiện khi tiền đạo tuyển Mỹ đang chơi nổi bật cùng Milan. Theo TMZ, tin đồn bắt đầu từ Italy, khi một số trang chuyên về người nổi tiếng trong thể thao đăng tải thông tin chưa được xác thực rằng Pulisic đang có quan hệ tình cảm với Sweeney.

Tiền đạo Christian Pulisic và nữ diễn viên Sydney Sweeney. Ảnh: People

Sweeney 28 tuổi, là diễn viên người Mỹ nổi tiếng với vóc dáng gợi cảm. Cô hai lần được đề cử diễn viên phụ xuất sắc cho các vai trong phim bộ Euphoria và The White Lotus. Sweeney còn góp mặt trong nhiều phim điện ảnh nổi tiếng như Once Upon a Time in Hollywood, Madame Web hay mới đây là The Housemaid.

Hôm 28/12, Pulisic trực tiếp phản hồi trên mạng xã hội Instagram: "Làm ơn ngừng thêu dệt những câu chuyện về đời sống cá nhân tôi. Các nguồn tin phải chịu trách nhiệm, vì nó có thể ảnh hưởng tới đời sống người khác".

Ở phần bình luận dưới một bài đăng khác đề cập tin đồn này, tiền đạo 27 tuổi viết: "Tin giả. Hãy ngừng tin đồn ngu ngốc này lại".

Tin đồn ban đầu được đăng trên trang Instagram Bomber’s DNA, sau đó được các ấn phẩm tại Italy như báo Gazzetta dello Sport, trước khi xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Trong trận đấu hôm 28/12, Pulisic mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Milan trước đội khách Hellas Verona. Từ đầu mùa 2025-2026, Pulisic đã ghi 8 bàn thắng tại Serie A, đứng thứ hai trong cuộc đua Vua phá lưới, sau Lautaro Martinez (9 bàn cho Inter). Milan cũng đang đứng nhì bảng, chỉ với một điểm ít hơn Inter.

Đời sống tình cảm của Sweeney trong thời gian qua gắn với nhà sản xuất âm nhạc Scooter Braun, theo tạp chí People. Hai người được cho là bắt đầu hẹn hò từ tháng 9/2025 và đã xuất hiện cùng nhau trong nhiều dịp công khai. Một nguồn tin cho biết Braun và Sweeney vẫn có quan hệ tốt đẹp, nghiêm túc. Họ từng bắt gặp nắm tay nhau tại Los Angeles, hay đi nghỉ cùng nhau ở các địa điểm nổi tiếng tại Mỹ.

Pulisic hẹn hò golfer Alexa Melton từ năm 2024. Một số bức ảnh cũ của Melton chụp cùng Pulisic vẫn còn xuất hiện trên mạng xã hội, dù cả hai hiếm khi công khai đời tư trước truyền thông. Pulisic được mô tả là cầu thủ kín tiếng, ít chia sẻ về cuộc sống cá nhân ngoài sân cỏ.

Hoàng An tổng hợp