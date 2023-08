Pulisic ghi bàn trong trận ra mắt Serie A

ItalyCựu cầu thủ Chelsea, Christian Pulisic góp công lớn giúp AC Milan giành chiến thắng 2-0 trước Bologna.

Trong trận đấu thuộc vòng một Serie A diễn ra tối 21/8, Pulisic đá chính trên hàng công cạnh Olivier Giroud và Rafael Leao. Ngay phút 11, tiền đạo cánh người Mỹ phát động tấn công dẫn đến bàn thắng, bằng đường chuyền chéo sang cánh trái. Sau khi Tijani Reijnders đón bóng và tạt vào khu 5 m50, Giroud sút căng cận thành mở tỷ số cho Milan. Tiền đạo người Pháp ghi bàn đầu tiên bằng chân phải sau hơn hai năm thi đấu cho đội bóng Italy.

Milan chỉ mất thêm 10 phút để có bàn thứ hai và là bàn ấn định chiến thắng. Lần này, chính Pulisic lập công. Sau khi bật tường với Giroud, tiền đạo cánh người Mỹ sút từ 19 mét tung lưới Bologna. Anh trở thành cầu thủ Mỹ đầu tiên ghi bàn tại ba trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Trước đó, Pulisic đã lập công tại Bundesliga cho Dortmund và Ngoại hạng Anh cho Chelsea.

Pulisic (giữa) mừng bàn trong trận Milan thắng chủ nhà Bologna 2-0 tối 21/8. Ảnh: Gallo

Trong kỳ chuyển nhượng hè, Milan mua Pulisic từ Chelsea với giá 24 triệu USD. Đội bóng Anh chấp nhận lỗ 50 triệu so với thời điểm mua cầu thủ 24 tuổi từ Dortmund năm 2019. Pulisic phải ra đi do đội hình Chelsea phình to sau một năm mua sắm không biết chán của chủ mới Todd Boehly.

Sau hai bàn sớm, Milan tiếp tục chơi chủ động. Phút 89, Rafael Leao suýt nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách với cú sút chìm đập cột. Trong khi đó, Bologna có một số pha tấn công tốt, nhưng không thắng được thủ môn Mike Maignan và khung gỗ.

Chiến thắng trên sân Bologna giúp Milan khởi đầu Serie A với vị trí thứ tư. Fiorentina dẫn đầu sau trận thắng Genoa 4-1, trong khi Juventus hạ Udinese 3-0 và đương kim vô địch Napoli thắng Frosinone 3-1.

Thanh Quý