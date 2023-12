Puka: 'Tôi muốn sinh nhiều con'

Diễn viên Puka, 34 tuổi, cho biết cô và chồng - ca sĩ Gin Tuấn Kiệt - muốn gia đình đông vui, thích có ba người con.

Một tháng sau lễ cưới tại TP HCM, Khánh Hòa, Đồng Tháp, cặp sao vào đề cử hạng mục Cặp đôi của năm thuộc giải thưởng Ngôi sao của năm do chuyên trang Ngôi Sao tổ chức. Hệ thống mở cổng bình chọn từ 12h ngày 1/12 đến 12h ngày 28/12. Hiện Puka - Gin Tuấn Kiệt đứng thứ hai với khoảng 147.000 lượt like, cạnh tranh ứng viên đang dẫn đầu là Hà Trí Quang - Thanh Đoàn có 189.000 lượt like.

Puka tên thật là Nguyễn Kiều Cẩm Thơ, quê Đồng Tháp, là diễn viên của sân khấu Thế giới trẻ, góp mặt trong phim điện ảnh như Chạy đi rồi tính, Yêu đi, đừng sợ, Mùa viết tình ca.

Gin Tuấn Kiệt, 29 tuổi, quê Thừa Thiên Huế. Anh đi hát, diễn xuất khi còn là sinh viên khoa Âm nhạc, từng tham gia chương trình Sing My Song 2018, đóng một số phim như Gia đình số một, 100 ngày bên em, Biệt thự Pensee, Sút.

Ngôi sao của năm là sự kiện bình chọn thường niên của chuyên trang Ngôi sao, do báo điện tử VnExpress phát triển, bắt đầu từ năm 2012. Giải thưởng nhằm ghi dấu và tôn vinh những cống hiến nổi bật của nghệ sĩ trong năm dưới sự công nhận và ủng hộ từ phía khán giả cùng hội đồng giám khảo chuyên môn - là những nghệ sĩ nổi tiếng, chuyên gia về lĩnh vực văn hóa văn nghệ. Năm nay, chương trình chọn chủ đề Unleashing, gồm 11 hạng mục giải thưởng chia đều ở hai nhóm nghệ thuật và giải trí, nổi bật có Mỹ nhân của năm, Cặp đôi của năm, Hot Kid, Hot Mom. Đêm gala trao giải sẽ diễn ra vào ngày 6/1/2024 ở TP HCM.

