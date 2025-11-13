Pufftech - công nghệ 'bẫy không khí' trên áo khoác Uniqlo

Nhờ công nghệ Pufftech, mỗi chiếc áo chần bông của Uniqlo có thể giữ tối đa lượng không khí, tăng khả năng giữ ấm và độ mỏng nhẹ.

Áo khoác chần bông Pufftech là kết quả từ hợp tác nghiên cứu giữa Uniqlo và Toray Industries, nhà sản xuất vật liệu tiên tiến từ Nhật Bản. Công nghệ này hoạt động dựa trên nguyên tắc khoa học cơ bản, không khí là chất cách nhiệt tự nhiên. Bằng cách "bẫy không khí", Pufftech cung cấp khả năng giữ nhiệt cao, duy trì độ mỏng, nhẹ mà hãng này theo đuổi.

Từ năm 2019, Uniqlo hợp tác Toray Industries phát triển công nghệ bông cách nhiệt thế hệ mới, hướng đến thay thế lông vũ tự nhiên bằng sợi tổng hợp, thân thiện môi trường. Thiết kế loại sợi mới được kỳ vọng mang những ưu điểm của lông vũ tự nhiên, nhưng việc sản xuất không bị phụ thuộc vào nguồn lông vũ và thân thiện hơn với môi trường.

Tại sự kiện ra mắt dòng áo giữ nhiệt công nghệ mới tại Hà Nội, Uniqlo đã thực hiện "X-ray" chiếc áo chần bông, giúp người xem hình dung rõ hơn về cách công nghệ này giữ lại lượng không khí bên trong áo.

Một chiếc áo chần bông được "X-ray" giúp quan sát công nghệ sản phẩm Pufftech. Ảnh: Uniqlo

Không khí dẫn nhiệt kém, nên hoạt động như một chất cách nhiệt tự nhiên, đây cũng chính là bí quyết của hãng trong quá trình phát triển các dòng áo khoác giữ ấm. Theo hãng này, công nghệ sợi vải mới giúp giữ tối đa lượng không khí bên trong các lớp chần bông, bởi càng nhiều không khí bên trong lớp bông thì càng giúp cách nhiệt, người mặc sẽ càng ấm.

Các dòng sản phẩm ứng dụng công nghệ Pufftech. Ảnh: Uniqlo

Áo khoác chần bông Pufftech sử dụng các sợi vải bằng 1/5 sợi tóc người, kết cấu xoắn 3D rỗng ruột. Các sợi này có dạng lò xo, được đan xen tạo thành từng cuộn bông tròn và chần trực tiếp vào áo. Cách tính toán về hình dáng, bố trí lượng vải này giúp giữ lại không khí tối đa trong các lớp chần bông. Thiết kế này đồng thời hạn chế tình trạng rò bông ra ngoài áo sau thời gian dài sử dụng.

Thay vì những loại áo lớn, cồng kềnh cho mùa đông, loại sợi trên giúp áo Pufftech chỉ nặng khoảng 300 gram, giúp người mặc thoải mái và linh hoạt hơn khi mặc và bảo quản. Bởi tính linh hoạt, loại sợi trên cũng giúp Uniqlo phát triển các dòng áo compact có khả năng gấp gọn (Packable), thuận tiện khi mang theo trong những chuyến du lịch mùa lạnh.

Người dùng quan sát thiết kế sợi bên trong áo Pufftech. Ảnh: Uniqlo

Theo công bố của hãng, Pufftech có thể giữ ấm trong môi trường độ ẩm trên 90%, phù hợp những thay đổi thất thường ở thời tiết miền Bắc những ngày qua. "Các loại áo Pufftech (trừ một số dòng jacket và coat dày hơn) có thể giặt tay tại nhà bằng nước ấm, không làm mất phom dáng, khô nhanh hơn so với lông vũ. Đặc điểm này giúp người dùng dễ dàng vệ sinh sản phẩm thường xuyên, tiết kiệm chi phí giặt khô khi thời tiết luôn duy trì nền độ ẩm cao", đại diện hãng nói.

Uniqlo đã ứng dụng Pufftech vào nhiều dòng sản phẩm đa dạng cho mùa thu/đông 2025 như Parka, Jacket và Vest, với các tính năng bổ sung như cắt 3D, chần không lỗ kim và bảng màu phong phú. Công nghệ ứng dụng cho Pufftech cho thấy cam kết của Uniqlo trong việc tạo ra LifeWear - quần áo chất lượng cao, có tính năng hiệu quả, cải thiện cuộc sống hằng ngày.

Quang Anh