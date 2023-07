Chi nhánh mới đặt tại số 257 - 259 đường Hùng Vương, Khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Public Bank Vietnam mở chi nhánh mới tại Long An Chi nhánh mới đặt tại số 257 - 259 đường Hùng Vương, Khu phố Bình Cư 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Khai trương ngày 28/7, Public Bank Vietnam chi nhánh Long An nâng tổng số chi nhánh, phòng giao dịch của ngân hàng này lên 33 đơn vị. Chi nhánh Long An cung cấp các sản phẩm và dịch vụ như huy động vốn bằng Việt Nam đồng và ngoại tệ, cho vay, tài trợ thương mại và bảo lãnh, dịch vụ kiều hối và ngoại tệ.

Đại diện ngân hàng này cho biết, chi nhánh mới mở nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới của Public Bank Vietnam, giúp khẳng định thương hiệu, uy tín đối với khách hàng trong và ngoài nước, đặc biệt là khách hàng tại địa bàn tỉnh Long An. Với hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch phân bổ đều trên khắp cả nước, khách hàng của Public Bank Vietnam có thể thực hiện các giao dịch dễ dàng, thuận tiện hơn.

Public Bank Vietnam chi nhánh Long An. Ảnh: PBVN

Public Bank Vietnam là ngân hàng 100% vốn nước ngoài thuộc sở hữu của Public Bank Berhad (Maylaysia), một trong những ngân hàng hàng đầu Malaysia. Ngân hàng này chuyển đổi từ ngân hàng liên doanh VID Public, thành lập từ năm 1992 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Public Bank Berhad.

Trải qua hơn 31 năm hoạt động, ngân hàng ngày càng mở rộng cũng như cung cấp thêm nhiều sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

An Nhiên