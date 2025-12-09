PUBG Mobile khởi động chiến dịch cộng đồng cuối năm

Cộng đồng người chơi PUBG Mobile và game thủ Việt Nam có dịp trải nghiệm các hoạt động chủ đề “Lễ hội mùa đông” trong game và thực tế, từ tháng 12.

Tựa game sinh tồn hàng đầu PUBG Mobile khởi động sự kiện cộng đồng "Chạy Bo For Good" và đồng hành dự án chạy bộ UpRace 2025, kết hợp hoạt động trong game và thực tế, lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, thể thao cộng đồng.

Theo đó, chiến dịch "Chạy Bo For Good" sẽ khai màn cho "Lễ Hội Mùa Đông" 2025 ở khu vực Việt Nam, nhằm tạo bầu không khí vui tươi cho cộng đồng trước thềm mỗi dịp năm mới. Đây là sự kiện in-game được PUBG Mobile tổ chức thường niên, ra mắt lần đầu năm 2020, nhận được hưởng ứng từ cộng đồng trong game và ngoài đời.

Chiến dịch "Chạy Bo For Good" trên fanpage PUBG Mobile VN. Ảnh: chụp màn hình

"Chạy bo" là thuật ngữ quen thuộc trong game sinh tồn PUBG Mobile, là hoạt động mang tính biểu tượng và chiến thuật trong mỗi trận đấu. Đại diện ban tổ chức sự kiện cho biết, từ hành động "chạy bo" trong game, đến từng sải chân trên đường chạy thực tế, tất cả mang chung tinh thần cùng nhau vượt qua thử thách, khám phá giới hạn của bản thân.

Sự kiện này diễn ra từ 5/12/2025 đến 5/1/2026, có sự đồng hành của dự án chạy bộ UpRace do VNG khởi xướng. Thông qua hợp tác, tựa game này muốn truyền cảm hứng, tạo kết nối giữa cộng đồng game thủ và người yêu chạy bộ, cùng lan tỏa tinh thần thể thao, khuyến khích vận động và rèn luyện.

"Hành trình ‘chạy bo’ từ lâu đã trở thành biểu tượng cho sự bền bỉ, nhanh nhạy và quyết tâm để vượt qua những giới hạn trong game", đại diện PUBG Mobile cho biết. "Đây là cách chúng tôi khẳng định vai trò gắn kết cộng đồng, dẫn đầu xu hướng giải trí cho giới trẻ của PUBG Mobile giúp game thủ Việt có môi trường giao lưu, chia sẻ những điều tích cực trong cuộc sống".

Chiến dịch "Chạy Bo For Good" trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: chụp màn hình

Để khởi động chiến dịch này, PUBG Mobile sẽ tổ chức các hoạt động ở các chế độ chơi mới trong phiên bản 4.1, mang tới nhiều cơ hội giúp người chơi nhận các phần quà trong game và đời thực. Ngoài ra, cộng đồng người chơi có thể tham gia chạy bộ UpRace online và trải nghiệm sự kiện UpRace Day 2025 tại TP HCM ngày 14/12. Sự kiện này dự kiến có 2.000 người tham dự ở ba cự ly: 5 km, 10 km và 21 km.

Tựa game sinh tồn PUBG Mobile do VNGGames phát hành, được vinh danh ở các giải thưởng "Esports Mobile Game of the Year" năm 2025 và "Best Games of 2024". VNGGames cho biết, hồi tháng 10, cộng đồng này đã quyên góp 1 tỷ đồng cho các hoạt động thiện nguyện. Trong khi đó, hoạt động UpRace được tổ chức 6 năm qua, thu hút hơn 632.000 người tham dự, đóng góp hơn 31,8 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội, theo công bố của VNG.

Quang Anh