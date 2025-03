PUBG Mobile được vinh danh 'Game tốt nhất 2024'

PUBG Mobile được Sensor Tower APAC Awards vinh danh hạng mục "Best Games of 2024" nhờ vượt trội về tính năng và số lượt tải, tương tác của người dùng.

Giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà phát hành game và ứng dụng có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường nội địa và châu Á - Thái Bình Dương do Sensor Tower tổ chức. Ở hạng mục "Best Games of 2024", PUBG Mobile được xướng tên ở giải thưởng "Game vận hành toàn cầu xuất sắc" (Best Global LiveOps Game) nhờ vào chiến lược vận hành sáng tạo và bản địa hóa.

Trò chơi sinh tồn di động này liên tục ra mắt các bản cập nhật theo từng mùa, được tùy chỉnh phù hợp với đặc thù và văn hóa từng khu vực, duy trì sức hút trong cộng đồng game thủ. Trong năm 2024, PUBG Mobile trải qua 6 đợt cập nhật lớn, nhận nhiều phản hồi tích cực.

VNGGames - nhà phát hành PUBG tại Việt Nam cũng liên tục mở rộng cộng đồng game thủ và thúc đẩy phong trào thể thao điện tử bằng các giải đấu eSports chuyên nghiệp. Cuối năm 2024, nhà phát hành đã tổ chức sự kiện thường niên "Lễ hội mùa Đông" của PUBG Mobile, thu hút hơn 5.000 người hâm mộ, đồng thời ra mắt MV "OK Hết!" tạo sự kết nối âm nhạc và game.

Sự kiện của PUBG Mobile tại Việt Nam. Ảnh: VNGGames

Về phong trào eSports, trong những năm gần đây, đội tuyển thể thao điện tử Việt Nam cũng đạt nhiều thành tích cao ở bộ môn PUBG Mobile, bao gồm 5 tấm huy chương sau hai kỳ SEA Games 31 và 32, với 1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Ngoài ra, các VĐV PUBG Mobile Việt Nam từng góp mặt ở các đấu trường quốc tế như ASIAN Games 19 (tại Hàng Châu, Trung Quốc) hay eSports World Cup 2024 (tại Riyadh, Ả Rập Saudi).

Trên toàn cầu, PUBG Mobile tổ chức 172 giải đấu eSports trong năm 2024. Tổng giá trị tiền thưởng vượt 16 triệu USD. Riêng giải 2024 PUBG Mobile Global Championship xác lập kỷ lục mới với gần một triệu lượt khán giả theo dõi cùng lúc và ghi nhận tổng cộng hơn 28 triệu giờ xem (theo thống kê từ eSports Charts). Nhờ đó, trò chơi trở chơi trở thành một trong ba game Thể thao điện tử được theo dõi nhiều nhất trong năm 2024.

Bước sang 2025, VNGGames tiếp tục phát triển PUBG Mobile với định hướng đưa game gần hơn với văn hóa đại chúng và thúc đẩy phong trào thể thao điện tử trong cộng đồng. Tháng 3 này, trò chơi bước sang năm thứ 7 ra mắt tại thị trường game Việt, với các hoạt động kỷ niệm cột mốc và bản cập nhật mới.

Sensor Tower APAC Awards là giải thưởng hàng năm dựa trên dữ liệu của Sensor Tower - đơn vị cung cấp các thông tin về thị trường và các chỉ số hoạt động hiệu quả trên hệ sinh thái ứng dụng di động, tiếp thị số. Sensor Tower APAC Awards 2024 có hai nhóm hạng mục lớn bao gồm Best Games of 2024 (Những trò chơi điện tử xuất sắc 2024) và Best Apps of 2024 (Những ứng dụng tốt nhất năm 2024).

PUBG Mobile trò chơi sinh tồn miễn phí do Tencent phát triển và VNGGames phát hành tại Việt Nam từ năm 2018. Tính đến tháng 12/2022, trò chơi đã đạt khoảng 1,3 tỷ lượt tải xuống và đã thu về hơn 9 tỷ USD.

Hoài Phương