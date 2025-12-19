PUBG Mobile đồng hành UpRace Day 2025

PUBG Mobile đồng hành sự kiện chạy bộ UpRace Day 2025, diễn ra ngày 14/12 tại VNG Campus (TP HCM), khuyến khích cộng đồng vận động, gắn kết dịp cuối năm.

UpRace Day 2025 quy tụ hơn 1.600 runner, tham gia các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Tại sự kiện, PUBG Mobile mang hình ảnh nhân vật biểu tượng "Anh Mũ Ba" từ game ra đời thực, tạo không khí sôi động cho đường chạy, thu hút sự chú ý của runner và người tham dự.

Chiến dịch "Chạy bo for good" là một phần Lễ hội mùa Đông của PUBG Mobile. Ảnh: VNGGames

Theo ban tổ chức, mục tiêu của sự hợp tác là khơi dậy cảm hứng rèn luyện thể thao, sức khỏe cho hai cộng đồng game thủ và runner. Trong PUBG Mobile, 'chạy bo' là hoạt động đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm vượt qua giới hạn của mỗi cá nhân, giúp cộng đồng chơi game thêm gắn kết. Trong khi đó, dự án UpRace với mục tiêu tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội thông qua chạy bộ.

"Những bước chạy từ PUBG Mobile và UpRace đều có chung ý nghĩa và bổ trợ lẫn nhau, giúp cộng đồng khai phá được giới hạn bản thân và nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần", ban tổ chức chia sẻ.

Đại diện VNGGames - nhà phát hành game PUBG Mobile cho rằng, việc đồng hành UpRace là một phần trong định hướng kết nối cộng đồng, khuyến khích người trẻ duy trì lối sống lành mạnh, cân bằng giữa giải trí và vận động.

PUBG Mobile mang hình ảnh nhân vật biểu tượng "Anh Mũ Ba" từ game ra đời thực. Ảnh: VNGGames

Trước đó, từ ngày 5/12, PUBG Mobile khởi động chiến dịch "Chạy bo For Good" với chuỗi hoạt động tương tác trên mạng xã hội và trong game. Người chơi tham gia các chế độ chơi mới trong phiên bản 4.1, đồng thời nhận vật phẩm và phần thưởng ở cả trong game lẫn ngoài đời sống.

Chương trình "Ngôi sao sinh tồn" của PUBG Mobile, với chủ đề hướng tới tinh thần vận động, thu hút hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung tham gia. Nhiều game thủ cũng chủ động lên kế hoạch tập luyện, hưởng ứng mùa giải UpRace 2025.

Thông qua chiến dịch, PUBG Mobile đóng góp 100.000 USD cho bốn tổ chức bảo tồn chim cánh cụt trên thế giới. Tính đến ngày 15/12, chiến dịch hợp tác giữa PUBG Mobile và UpRace cũng ghi nhận hoàn thành 2,7 triệu km.

Runner check-in với hình tượng nhân vật Anh Mũ Ba. Ảnh: VNGGames

PUBG Mobile là tựa game sinh tồn trên di động do VNGGames phát hành, được vinh danh tại giải thưởng "Esports Mobile Game of the Year" của Esports Awards 2025 và "Best Games of 2024" do Sensor Tower APAC Awards trao tặng. Trước đó, vào tháng 10, cộng đồng game thủ của trò chơi cũng quyên góp khoảng một tỷ đồng cho hoạt động cứu trợ các tỉnh phía Bắc bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

UpRace Day là sự kiện chạy bộ thiện nguyện, gây quỹ cho các dự án xã hội thông qua hoạt động vận động thể chất. Sau 6 năm tổ chức, thu hút hơn 632.000 người tham dự, đóng góp hơn 31,8 tỷ đồng cho các tổ chức xã hội.

Lan Anh