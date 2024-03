PTIT tuyển sinh ngành Kế toán chuẩn quốc tế

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tuyển sinh 100 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Kế toán chuẩn quốc tế - ACCA (mã ngành: 7340301_CLC).

Theo đó, đối tượng tuyển sinh bao gồm: thí sinh đã được công nhận tốt nghiệp THPT của Việt Nam hoặc có bằng tốt nghiệp của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương; có bằng tốt nghiệp trung cấp ngành nghề thuộc cùng nhóm ngành dự tuyển và đã hoàn thành đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa cấp THPT theo quy định; đáp ứng các điều kiện khác theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện.

Năm học 2024, PTIT triển khai bốn phương thức: xét tuyển thẳng; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy; kết hợp và dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT. Học viện áp dụng rất đa dạng nhằm tạo ra nhiều cơ hội cho thí sinh khi tham gia xét tuyển đồng thời. Đây cũng là cách thức đảm bảo có thể lựa chọn sinh viên ưu tú tham gia vào quá trình đào tạo.

Sinh viên theo học ngành Kế toán Chuẩn quốc tế - ACCA. Ảnh: PTIT

Mục tiêu của Kế toán chuẩn quốc tế - ACCA là đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trình độ cử nhân chất lượng cao phù hợp với với xu hướng hội nhập quốc tế. Chương trình này đã trải qua giai đoạn đào tạo chuyên ngành nhiều năm.

Từ khi thành lập, học viện đã tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu. Trong đó, khoa Tài chính Kế toán 1 - đơn vị trực tiếp xây dựng quản lý chương trình này đã tạo lập mối quan hệ hợp tác với nhiều đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt là Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh - ACCA.

Các chương trình đào tạo của học viện nói chung, Kế toán chuẩn quốc tế - ACCA nói riêng đều được xây dựng với phương châm gắn kết chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với sản xuất kinh doanh, đảm bảo tính quốc tế, hiện đại.

Sau thời gian đào tạo bốn năm, khi tốt nghiệp sinh viên nhận hai văn bằng chứng chỉ: bằng tốt nghiệp đại học cử nhân ngành Kế toán chuẩn quốc tế - ACCA và chứng chỉ Diploma in Accounting and Business do ACCA cấp. Điểm mạnh của chương trình là tích hợp đào tạo văn bằng chứng chỉ hành nghề kế toán công chứng quốc tế vào đào tạo chính quy, thời gian giảng dạy các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh nhiều hơn. Do đó, sinh viên có thể tiếp cận kiến thức chuyên sâu, ôn tập, luyện thi kỹ càng, tăng khả năng thi đạt chứng chỉ của ACCA.

Từ năm 2023, PTIT đã có Trung tâm thi trên máy linh hoạt theo chuẩn ACCA (CBE/ACCA), tạo điều kiện thuận tiện cho sinh viên khi tham gia các kỳ thi trên máy đối với các môn học thuộc chương trình, đặc biệt là ba môn đầu tiên thuộc cấp độ "Diploma in Accounting and Business".

Với chứng nhận ba môn đầu, sinh viên sẽ có cơ hội tham gia vào Fast track with ACCA - chương trình tuyển dụng thực tập sinh của các công ty kiểm toán quốc tế. Đây là một cơ hội rất lớn cho bất kỳ sinh viên ngành kế toán nào để tìm hiểu thực tế công việc tại bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới (Big 4), gồm EY, PwC, Deloite, KPMG.

Đội ngũ giảng viên ngành Kế toán Chuẩn quốc tế - ACCA. Ảnh: PTIT

Theo tiến trình đào tạo của chương trình, năng lực sử dụng tiếng Anh của sinh viên sẽ dần nâng cấp. Khối lượng chương trình đào tạo dành phần lớn cho các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh từ các môn cơ bản đến chuyên ngành. Từ đó, sinh viên làm quen với môi trường sử dụng ngoại ngữ, chủ động vận dụng trong nhiều tình huống. Khi kết thúc chương trình, người học có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng tham gia làm việc tại các đơn vị, tổ chức quốc tế.

Bên cạnh đó, khi theo học Kế toán chuẩn quốc tế - ACCA, sinh viên có cơ hội tham gia nhiều hoạt động kết nối doanh nghiệp như tham quan doanh nghiệp Big4; hội thảo nghề nghiệp với ACCA và các đơn vị trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính; tham gia mạng lưới người học ACCA...

Bên cạnh ngành Kế toán Chuẩn quốc tế - ACCA chất lượng cao, khoa Tài chính kế toán 1 còn là đơn vị xây dựng, quản lý chương trình đào tạo ngành Kế toán hệ chuẩn và ngành Fintech (công nghệ tài chính).

"Đây là những ngành đang nhận được nhiều sự quan tâm của các bậc phụ huynh, học sinh trong kỳ tuyển sinh đại học 2024", đại diện học viện nhấn mạnh.

