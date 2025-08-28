Chủ nhân hit 'Gangnam Style' bị điều tra

Hàn QuốcCa sĩ Psy, chủ nhân hit tỷ view 'Gangnam Style', bị nghi nhận đơn thuốc hướng thần từ bệnh viện mà không qua thăm khám trực tiếp.

DongA Ilbo đưa tin ngày 27/8, đồn cảnh sát Seodaemun đang điều tra ca sĩ Psy vì vi phạm "Đạo luật Dịch vụ Y tế" của Hàn Quốc, sau khi nhận được đơn khiếu nại hình sự.

Theo báo cáo, Psy bị nghi đã nhận đơn thuốc hướng thần Xanax và Stilnox từ một bệnh viện đa khoa ở Seoul từ năm 2022 cho đến gần đây mà không qua kiểm tra y tế trực tiếp và nhờ người quản lý của mình đến lấy thuốc thay.

Xanax là thuốc dùng để điều trị rối loạn lo âu và giảm triệu chứng, còn Stilnox là thuốc kê đơn có hiệu quả trong điều trị chứng mất ngủ ngắn hạn ở người lớn. Cả hai đều là thuốc hướng thần, cần được bác sĩ trực tiếp chẩn đoán và kê đơn do tính phụ thuộc cao và khả năng gây nghiện.

Ca sĩ Psy. Ảnh: Joongang Ilbo

Trong tuyên bố chính thức vào ngày 28/8, công ty quản lý của Psy, P NATION, thừa nhận một số cáo buộc và xin lỗi về vụ bê bối.

Công ty này tuyên bố: "Psy được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giấc ngủ mạn tính và đang dùng thuốc ngủ theo đơn của bác sĩ. Việc sử dụng thuốc ngủ của Psy luôn được giám sát y tế, với liều lượng thuốc được kê đơn phù hợp". P NATION phủ nhận việc kê đơn sai quy trình, tuy nhiên thừa nhận có trường hợp người khác nhận thuốc ngủ thay Psy. Công ty cho biết cảnh sát đang điều tra.

Cảnh sát cũng đã tạm giữ chuyên gia y tế kê đơn thuốc cho Psy, đồng thời khám xét bệnh viện để thu thập hồ sơ bệnh án của Psy. Bác sĩ này được cho là đã phủ nhận các cáo buộc và khẳng định việc điều trị được thực hiện từ xa.

Ca sĩ Psy, 47 tuổi, tên thật là Park Jae-sang, nổi tiếng toàn cầu với các đĩa đơn ăn khách Gangnam Style (2012) và Gentleman (2013). MV Gangnam Style là video đầu tiên đạt 1 tỷ lượt xem trên YouTube và là video được xem nhiều nhất trên nền tảng này từ tháng 11/2012 đến tháng 7/2017.

Tuệ Anh