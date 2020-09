PSG thua tân binh Ligue 1

Đội á quân Champions League thua đội mới lên hạng Lens với tỷ số 0-1 trong ngày ra quân Ligue 1 2020-2021.

Ghi bàn: Ganago 57'

Lens 1-0 PSG

PSG phải trả giá đắt do thiếu bảy cầu thủ đá chính. Do nhiễm nCoV, các tiền đạo Mbappe, Neymar, Di Maria, Icardi và thủ môn Navas đều không thể vào sân. Do mất quá nhiều tiền đạo, HLV Thomas Tuchel phải xếp hai cầu thủ tuổi teen, Kays Ruiz-Atil và Arnaud Kalimuendo đá chính.

PSG (áo trắng) cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân thay dàn trụ cột nghỉ thi đấu. Ảnh: Proshot.

Hàng công non kinh nghiệm đã ảnh hưởng trực tiếp đến mọi nỗ lực tấn công của PSG. Đội á quân Champions League giành quyền kiểm soát bóng 81% trong hiệp một, nhưng không thể gây nguy hiểm cho khung thành Lens. Tình huống gây chú ý nhất của PSG là Ruiz-Atil sút từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột. Kalimuendo cũng bỏ lỡ một cơ hội xâm nhập vòng cấm Lens, khi không qua được thủ môn Jean-Louis Leca.

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, PSG phải trả giá cho một sai lầm sơ đẳng. Phút 57, thủ môn Marcin Bulka khiến cả sân bất ngờ với tình huống chuyền bóng trong vòng cấm vào chân tiền đạo đối phương. Ganogo lập tức chớp cơ hội bằng cú sút vào góc cao ghi bàn duy nhất cho đội chủ nhà.

Thủ môn 20 tuổi Bulka trả giá cho sai lầm chuyền bóng.

PSG vẫn chơi thiếu hiệu quả sau khi bị dẫn bàn. Việc đưa Colin Dagba và Jese vào sân từ giữa hiệp hai cũng không thể xoay chuyển tình thế. Nhà đương kim vô địch chỉ một lần dứt điểm hướng cầu môn, kém ba lần so với Lens, dù giữ bóng 73% trong cả trận.

Cuối trận, Lens bỏ lỡ không ít cơ hội nhân đôi tỷ số. Simon Banza suýt thành công với cú đánh đầu cận thành vào thẳng thủ môn Bulka. Florian Sotoca cũng bỏ lỡ cơ hội với cú đánh đầu đưa bóng cắt ngang khu 5 m50, thay vì đi vào khung thành.

Trận thua Lens 0-1 đã chấm dứt 32 trận ghi bàn liên tiếp tại Ligue 1 của PSG. Nó cũng là cảnh báo cho nhà đương kim vô địch về ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch đối với bóng đá. Ngày 13/9, PSG sẽ chơi trận "kinh điển" của bóng đá Pháp với kình địch Marseille.

Thanh Quý