PSG thua Monaco, nguy cơ mất đỉnh bảng Ligue 1

PhápPSG thua 0-1 trên sân Monaco, dù được đá hơn người trong 10 phút cuối, ở vòng 14 Ligue 1 và nguy cơ mất đỉnh bảng vào tay Marseille.

Hiệp một trận đấu tại Louis II diễn ra cân bằng với cơ hội chia đều cho hai đội. Bên phía PSG, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha hay Lee Kang-in thay nhau bắn phá khung thành chủ nhà, nhưng đều bị thủ môn Lukas Hradecky hóa giải hoặc đi chệch cột.

Những tình huống nguy hiểm nhất bên phía Monaco đều thuộc về Mohammed Salisu. Cầu thủ người Ghana suýt mở tỷ số với cú đánh đầu chệch cột dọc ở phút 34, rồi dứt điểm cận thành tung lưới PSG ở phút 40 nhưng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Monaco mừng bàn của Takumi Minamino trong trận thắng PSG ở vòng 14 Ligue 1 trên sân Louis II, Monaco, Pháp ngày 29/11/2025. Ảnh: L'Équipe

Khác biệt tới ở phút 68. Aleksandr Golovin dẫn bóng bên biên trái rồi tạt vào vòng cấm cho Takumi Minamino. Tiền đạo người Nhật Bản đỡ bằng đùi gọn gàng rồi sút chân trái chéo góc, khiến thủ thành Lucas Chevalier chôn chân, ghi bàn thứ ba tại Ligue 1 mùa này.

Monaco gặp khó khi Thilo Kehrer nhận thẻ đỏ ở phút 80. Trong thế thiếu người, đội khách vất vả chống đỡ áp lực của PSG, trong đó có cú sút phạt của Joao Neves và pha vô-lê của Vitinha ở phút bù giờ. Dù vậy, Hradecky tiếp tục chơi xuất sắc, giúp Monaco lần đầu thắng PSG tại Ligue 1 từ tháng 2/2023.

Paul Pogba tri ân người hâm mộ sau trận. Ảnh: AS Monaco

Trận này, Paul Pogba vào thay Minamino từ phút 86 và có màn ra mắt tại Louis II. Trong khoảng 10 phút trên sân, tính cả bù giờ, tiền vệ người Pháp chạm bóng 7 lần, chuyền chính xác 3 trên 5 đường, đạt tỷ lệ 60%, và thắng tranh chấp trên không một lần.

Sau trận, cầu thủ 32 tuổi cùng toàn đội tiến sát đường biên để tri ân người hâm mộ. Anh nói: "Hôm nay, chúng tôi thắng trận quan trọng và sẽ lập tức hướng tới trận tiếp theo. Chúng tôi sẽ đoàn kết, tiếp tục và không bỏ cuộc. Cảm ơn các bạn".

Pogba tri ân CĐV Monaco Paul Pogba trò chuyện với người hâm mộ.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique thừa nhận PSG chơi dưới sức, mắc nhiều sai sót cá nhân và có màn trình diễn tệ nhất từ đầu mùa. Ông nói: "Chúng tôi thiếu sự chính xác. Khi quá nhiều cầu thủ mắc lỗi cơ bản, việc thi đấu tốt trên sân khách trước đội như Monaco là rất khó. Trận đấu hôm nay khó cho cả hai đội, nhưng Monaco xứng đáng thắng hơn".

Warren Zaire-Emery chia sẻ quan điểm, đánh giá Monaco là tập thể mạnh mẽ, pressing cao và tranh chấp hiệu quả, khiến PSG nhiều lần rơi vào thế bị động. Theo tiền vệ 19 tuổi người Pháp, các khoảng trống phía sau hậu vệ Monaco đã xuất hiện, nhưng PSG lại thiếu sự sắc bén để khai thác.

Trận hòa 1-1 khiến PSG nguy cơ mất đỉnh bảng Ligue 1. Họ đang có 30 điểm, hơn Marseille - CLB gặp Toulouse ở trận đấu muộn - hai điểm. Ở vòng tiếp theo, PSG trở về sân nhà gặp Rennes, còn Monaco làm khách của Brest.

Hồng Duy