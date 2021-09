PSG thắng trận thứ 8 liên tiếp ở Ligue I

PhápPSG hạ Monpellier 2-0 ở vòng 8 trong ngày ngôi sao hàng công như Neymar hay Mbappe đều im tiếng, để duy trì vị thế thống trị tại Ligue I.

So với trận thắng Metz hôm giữa tuần, PSG có đến năm thay đổi nhân sự. Ba trong số đó ở hàng tiền vệ, khi Ander Herrera, Idrissa Gueye và Leandro Paredes thế chỗ Gini Wijnaldum, Andreas Pereira và Rafinha. Trên hàng công, do Lionel Messi tiếp tục vắng mặt vì chấn thương, Agel Di Maria đá cặp cùng Neymar và Kylian Mbappe.

Những điều chỉnh này có lẽ xuất phát từ mục đích chuẩn bị kỹ lưỡng nhân sự cho trận đấu với Man City ở vòng bảng Champions League giữa tuần tới, chứ không hẳn chỉ để đối phó với Monpellier. Bởi, xét về nhiều mặt, đấy không phải là đối thủ đáng để PSG phải "lao tâm khổ tứ". Monpellier thậm chí không thể ghi bàn ở 8 trong 9 chuyến làm khách gần nhất đến sân Công viên các Hoàng tử, và thua 6 trong 7 trận gần nhất gặp PSG ở Ligue I.

Gueye mừng bàn mở tỷ số cho PSG. Ảnh: Reuters

Và thực tế đã chứng minh. Đội chủ nhà chỉ mất 14 phút để mở tỷ số. Từ pha phối hợp bên cánh phải, bóng được Di Maria chuyền ngược ra cho Gueye. Sau vài nhịp đảo chân tìm khoảng trống, tiền vệ phòng ngự 31 tuổi tung cú sút căng từ ngoài cấm địa thành bàn. Trước đó, Neymar một lần lốp bóng dội xà ngang của Monpellier, còn Mbappe sút trúng chân thủ thành Jonas Omlin trong thế đối mặt.

Neymar thực sự kém duyên trận này. Cho đến trước khi kết thúc hiệp một, anh còn có thêm hai cơ hội nhưng đều không thể đánh bại thủ thành Omlin. Herrera đáng ra có thể gia tăng cách biệt nếu như không bị xà ngang từ chối.

PSG 2-0 Montpellier

Sang hiệp hai, PSG không duy trì được khí thế như trước. Neymar và Mbappe thiếu tính kết nối, trong khi Di Maria ít khi phối hợp được với hậu vệ cánh phải Achraf Hakimi để tạo ra sự bùng nổ đáng chờ đợi bên cánh phải. Tuyến tiền vệ vẫn là vấn đề với PSG, khi chủ yếu chỉ mang nhiệm vụ luân chuyển bóng chứ không có tính kiến thiết đột phá.

Đó là lý do Monpellier có những thời điểm trỗi dậy. Dù không thể xuyên thủng mành lưới PSG, đội khách cũng có đến 4 lần đưa bóng hướng khung thành của Keylor Navas (so với 5 của chủ nhà) và tỷ lệ kiểm soát bóng cả trận không quá thua kém (46% so với 54%).

Neymar bị các cầu thủ Monpellier chặn đứng trong một đợt vây hãm. Ảnh: Reuters

PSG chỉ thực sự nắm chắc được chiến thắng khi Julian Draxler ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 chỉ một phút sau khi vào sân thay Di Maria. Tiền vệ người Đức nhận bóng từ Neymar trong cấm địa, rồi tung cú sút căng chân phải đưa bóng qua háng thủ thành Omlin.

Đây là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của PSG - điều chưa từng có kể từ sau chuỗi 14 chiến thắng đầu tiên trong lịch sử CLB lập được dưới thời Thomas Tuchel từ giữa tháng 8 đến tháng 11/2018. Đây cũng mới là lần thứ ba trong lịch sử giải vô địch quốc gia Pháp ghi nhận một đội bóng toàn thắng 8 trận đầu mùa. Lần gần nhất do chính PSG lập ở mùa 2018-2019, và lần đầu tiên thuộc về Olympique Lillois mùa 1937-1938.

Hà Đồ