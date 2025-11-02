PSG thắng phút cuối ở Ligue 1

Tiền đạo vào sân thay người Goncalo Ramos ghi bàn phút bù thứ năm giúp PSG thắng đội khách Nice 1-0 ở vòng 11 Ligue 1.

Trên sân Parc des Princes hôm 1/11, PSG kiểm soát bóng 77%, dứt điểm 28 lần với 8 cú trúng đích - so với 5 và 2 của Nice. Chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận nhưng vấp phải hàng phòng ngự kín kẽ của Nice. Thủ môn Yehvann Diouf có nhiều pha cứu thua xuất sắc, trong đó có cú sút căng của Vitinha giữa hiệp hai.

Goncalo Ramos mừng bàn trong trận PSG thắng Nice 1-0 ở vòng 11 Ligue 1 trên sân sân Parc des Princes, Paris, Pháp ngày 1/11/2025. Ảnh: PSG

Bước ngoặt đến ở phút 72, khi Goncalo Ramos vào thay cầu thủ 19 tuổi Senny Mayulu. Tiền đạo người Bồ Đào Nha dứt điểm dội cột ở phút 80, đánh đầu cận thành bị thủ môn Nice cản phá ở phút bù thứ tư, trước khi tỏa sáng ở pha tấn công cuối cùng của PSG.

Phút bù thứ năm, Lee Kang-in treo bóng về góc gần từ quả phạt góc bên cánh phải. Khvicha Kvaratskhelia băng cắt chuyền vào vòng cấm để Ramos đánh đầu nối tung lưới đội khách, làm bùng nổ các khán đài sân Parc des Princes. Ramos sắm vai người hùng với bàn thứ 38 ở lần ra sân thứ 100 trong màu áo PSG.

Sau trận, trung phong 24 tuổi được hỏi về việc PSG thể hiện phong độ trái ngược ở Ligue 1 so với Champions League. CLB thủ đô Paris toàn thắng ba trận với tổng tỷ số 13-3 ở đấu trường châu Âu, nhưng lại đá chật vật ở Ligue 1, khi hòa ba và thua một qua 11 vòng.

"Rất khó để chơi với những đội như thế này, chúng tôi phải làm việc nhiều hơn, nhưng điều quan trọng là chiến thắng", Ramos đáp. "Ở Ligue 1, các đội phòng ngự rất chặt, họ có như 11 thủ môn trên sân, trong khi ở Champions League, các đối thủ thi đấu sòng phẳng hơn".

HLV Luis Enrique chỉ đạo trong trận. Ảnh: PSG

Trong khi đó, HLV Luis Enrique ca ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ bình tĩnh và điều chỉnh lối chơi trong từng giai đoạn.

"Bạn phải biết cách kiểm soát mọi thời điểm của trận đấu", nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói. "Chúng tôi quen kiểm soát bóng, đó là thế mạnh của đội. Khi đối thủ chơi lùi sâu, chúng tôi vẫn phải kiên nhẫn, và điều quan trọng là ghi bàn định đoạt ở pha bóng cuối cùng. Chúng tôi hạnh phúc với chiến thắng này".

Trước vòng 11, nhóm sáu đội đầu bảng Ligue 1 chỉ hơn kém nhau hai điểm - khoảng cách sít sao nhất kể từ mùa 2010-2011 mà Lille lên ngôi vô địch. Nhưng với trận thắng Nice, PSG gia cố đỉnh bảng với 24 điểm, hơn đội xếp sau là Monaco bốn điểm.

PSG được dự báo tiếp tục gặp khó hai trận tới, khi lần lượt gặp Bayern ở vòng bốn Champions League ngày 4/11 rồi làm khách của Lyon ở vòng 12 Ligue 1 ngày 9/11.

Hồng Duy