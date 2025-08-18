PSG thắng nhọc đội xếp thứ 13

PhápNhà ĐKVĐ Champions League chỉ có thể hạ Nantes 1-0 trong ngày ra quân Ligue 1 mùa 2025-2026, tối 17/8.

Bốn ngày sau trận tranh Siêu Cup châu Âu với Tottenham (thắng luân lưu 4-3), HLV Luis Enrique cho phần lớn trụ cột ngồi ngoài. 5 cầu thủ giữ được suất đá chính gồm Lucas Chevalier, Willian Pacho, Zaire-Emery, Vitinha và Bradley Barcola. Thủ môn Gianluigi Donnarumma tiếp tục vắng mặt, dấu hiệu dự báo một cuộc chuyển nhượng sắp xảy ra.

Việc bộ ba tiền đạo Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Desire Doue ngồi ngoài ảnh hưởng nghiêm trọng lên lối chơi của PSG. Hiệp một, nhà ĐKVĐ Champions League bất lực trước sơ đồ chiến thuật 6-3-1 của Nantes. Cơ hội nguy hiểm nhất họ tạo ra là cú sút đập xà của Goncalo Ramos.

Vitinha giơ tay ăn mừng trong trận PSG thắng Nantes tối 17/8. Ảnh: SF

Đầu hiệp hai, mọi thứ diễn ra gần như tương tự. Điều này buộc HLV Enrique phải tung Achraf Hakimi, Doue, Dembele và Nuno Mendes từ phút 60.

Thay đổi về lực lượng lập tức đem lại hiệu quả. 7 phút sau đó, PSG ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau đường chuyền ngang của Mendes, Vitinha sút từ ngoài vòng cấm chạm chân Chidozie Awaziem, khiến bóng đổi hướng đánh bại thủ môn Anthony Lopes.

Thành công lớn nhất của Nantes là hạn chế tối đa khả năng tấn công của PSG. Với đội hình lùi sâu, CLB xếp thứ 13 Ligue 1 mùa trước bịt kín phần lớn con đường dẫn tới khung thành và gây sức ép lên hàng tiền vệ PSG. Ở chiều ngược lại, Nantes nỗ lực phản công thông qua tiền vệ phải Yassine Benhattab và tiền đạo Matthis Abline, nhưng không thành. Họ chỉ dứt điểm 5 lần và không trúng đích lần nào.

Ngày 22/8, PSG trở lại sân nhà để tiếp Angers. Trong khi đó, Nantes phải đến sân của Strassourg để tìm kiếm số điểm đầu tiên.

Thanh Quý