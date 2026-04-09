PSG thắng dễ Liverpool ở tứ kết Champions League

PhápĐKVĐ PSG hạ Liverpool 2-0, ở lượt đi tứ kết Champions League hôm 8/4.

Sân Parc des Princes không chứng kiến một trận thua tan tác như điều mà nhiều CĐV Liverpool lo sợ, nhưng khoảng cách về đẳng cấp giữa PSG và đội bóng của Arne Slot vẫn bị phơi bày xuyên suốt trận tứ kết Champions League. Liverpool không dứt điểm trúng hướng cầu môn lần nào trong cả trận, chỉ cầm bóng 26% và có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,18 so với 2,19 của nhà ĐKVĐ.

Doue (xanh) đi bóng trong sự truy cản của Wirtz (trái) và Kerkez, ở tứ kết lượt đi Champions League trên sân Parc des Princes, Paris, Pháp hôm 8/4. Ảnh: Reuters

Bàn thắng may mắn từ cú sút bị đổi hướng của Desire Doue cùng pha lập công của Khvicha Kvaratskhelia mang lại lợi thế xứng đáng cho đội chủ nhà ở lượt đi. Tỷ số có thể đậm hơn nếu chủ nhà chắt chiu những tình huống ngon ăn. Ousmane Dembele bỏ lỡ tới ba cơ hội rõ ràng, trong đó cú dứt điểm cuối cùng đưa bóng dội cột ngoài, còn Nuno Mendes và Doue cũng không tận dụng được sự mong manh của đối thủ.

Liverpool rời Paris với hy vọng, dù khi đến họ gần như không có, nhưng sẽ cần một màn hồi sinh ngoạn mục chỉ để có thể gây khó khăn cho nhà đương kim vô địch châu Âu tại Anfield vào thứ Ba tới.

*tiếp tục cập nhật