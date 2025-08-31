PSG thắng đậm nhờ hai siêu phẩm móc bóng

PhápTiền vệ Joao Neves lập hat-trick, gồm hai siêu phẩm tung người móc bóng, giúp PSG thắng chủ nhà Toulouse 6-3 ở vòng ba Ligue 1.

Phút 7, từ pha dứt điểm hụt của Ousmane Dembele, Neves đỡ hai chạm rồi ngả người móc bóng chéo góc khiến thủ thành Toulouse chôn chân.

7 phút sau, từ quả tạt bên cánh phải của Achraf Hakimi, tiền vệ Bồ Đào Nha hãm ngực rồi tung móc đưa bóng về góc trái khung thành. Thủ môn Guillaume Restes tiếp tục không thể phản ứng, chỉ đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Neves hoàn tất cú hat-trick với pha nã đại bác từ ngoài vòng cấm ở phút 78. Lần này, Restes có thể bay người chạm bóng, nhưng không thể cứu thua.

Neves lần đầu lập hat-trick trong sự nghiệp, và cân bằng thành tích ghi bàn tại Ligue 1 mùa trước. "Tôi rất vui với chiến thắng và cú hat-trick đầu tiên", cầu thủ 20 tuổi bày tỏ. "Tôi hài lòng với những pha móc bóng ghi bàn. Đó là thứ tôi đã tập luyện nhiều và nay đã phát huy tác dụng".

HLV Luis Enrique cũng không tiếc lời khen học trò. Ông nói: "Hat-trick của Joao không chỉ là ba bàn mà còn ở cách cậu ấy ghi bàn. Thật đáng kinh ngạc. Tôi nghĩ đó là khía cạnh mà Joao có thể và cần tiếp tục hoàn thiện, và tôi tin cậu ấy sẽ làm được".

Bradley Barcola (áo đỏ) ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: Reuters

Trên sân Municipal hôm 30/8, PSG kiểm soát bóng 76%, dứt điểm 13 lần với 8 cú trúng đích - so với 14 và 6 của chủ nhà. Ngoài Neves, Ousmane Dembele để lại dấu ấn với cú đúp phạt đền. Bàn còn lại của PSG được ghi do công Bradley Barcola, với pha bứt tốc và dứt điểm chân phải sở trường.

Lần đầu tiên trong lịch sử, PSG ghi ba bàn trong 15 phút đầu một trận trên mọi đấu trường. Sau khi thi đấu FIFA Club World Cup và không có được giai đoạn tiền mùa giải trọn vẹn, Enrique hài lòng khi đội bóng dần tìm lại phong độ.

"Việc có những khoảng chùng cuối trận là điều có thể dự đoán, nhưng tôi không thích", nhà cầm quân Tây Ban Nha cho biết. "Dù vậy, cũng phải thừa nhận đối thủ đã chơi tốt và cho thấy chất lượng. Từng bước, qua các buổi tập và các trận đấu, chúng tôi cần lấy lại đẳng cấp. Tôi nghĩ đội đã khởi đầu trận đấu theo cách tốt nhất, với lối chơi và khát khao ghi bàn".

PSG giành chín điểm tuyệt đối và dẫn đầu Ligue 1. Sau quãng nghỉ quốc tế, thầy trò Enrique sẽ gặp Lens ở vòng bốn trên sân nhà Parc des Princes ngày 14/9.

Hồng Duy