PSG nẫng tài năng của Barca

Tây Ban NhaBarca bất lực nhìn tiền vệ Dro Fernandez, 18 tuổi và mẹ là người Philippines, gia nhập nhà đương kim vô địch Champions League.

Tờ L'Equipe (Pháp) ngày 17/1 cho biết, Dro chuẩn bị ký hợp đồng với PSG đến năm 2030. Đội bóng Pháp chỉ phải trả phí giải phóng hợp đồng khoảng 7 triệu USD.

Theo Marca (Tây Ban Nha), vụ chuyển nhượng là một pha "rút ruột" hoàn hảo nhằm vào Barca. Dro là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất mà chủ sân Camp Nou vừa khám phá. Tiền vệ 18 tuổi mới chỉ chơi năm trận cho đội một, nhưng gây ấn tượng mạnh đối với HLV Hansi Flick. Trong trận ra mắt Champions League hôm 21/10/2025, Dro kiến tạo một bàn góp công vào chiến thắng 6-1 trước Olympiakos.

HLV Hansi Flick cho Dro Fernandez ra mắt Champions League trong trận Barca thắng Olympiakos hôm 21/10/2025. Ảnh: DeFodi

Việc Dro thông báo ra đi ngay trong tháng 1 khiến Flick thất vọng. Trong cuộc họp báo sáng 17/1, ông nói với vẻ bực bội: "Những chuyện như vậy vẫn xảy ra trong bóng đá. Các bạn có thể không đồng ý, nhưng họ là những cầu thủ 18 tuổi, trưởng thành và tự đưa ra quyết định. Và có thể những người lớn cũng xúi giục họ. Tôi nói như vậy là đủ rồi".

Dro mới tròn 18 tuổi vào ngày 12/1. Thông thường, khi cầu thủ tròn 18 tuổi và thi đấu tốt, CLB sẽ ký hợp đồng mới với mức phí giải phóng cao hơn. Barca từng làm điều này với nhiều ngôi sao trưởng thành gần đây, gồm cả Lamine Yamal và Pau Cubarsi. Nhưng với Dro, mọi chuyện kết thúc khi quá trình đàm phán còn chưa bắt đầu.

Dro chào đời tại Nigran, thành phố phía đông bắc Tây Ban Nha, có cha là người Tây Ban Nha và mẹ là người Philippines. Khi còn nhỏ, anh chơi cho đội trẻ địa phương dưới sự dẫn dắt của Jose Antonio Covelo, cựu cầu thủ Barca. Năm 2022, Dro từ chối Real Madrid cũng như Betis để gia nhập đội trẻ Barca.

Năm 2017, PSG từng rút ruột Barca trong một vụ chuyển nhượng khác, khi lập kỷ lục chuyển nhượng 263 triệu USD để mua đứt Neymar.

Thanh Quý (theo Marca, L'Equipe)