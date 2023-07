PSG kiếm bộn tiền khi du đấu châu Á hè này

ĐKVĐ Pháp PSG sẽ thu về số tiền kỷ lục 22,5 triệu USD trong 10 ngày du đấu tại Nhật Bản.

Bất chấp sự ra đi của các siêu sao Lionel Messi hay Sergio Ramos, PSG vẫn kiếm được một thỏa thuận với các đối tác, tốt hơn hẳn mức 13,5 triệu USD năm ngoái.

Theo Marca, 22,5 triệu PSG sẽ nhận hè này là số tiền kỷ lục một CLB kiếm được khi du đấu trong một mùa hè.

Sức hút của Mbappe giúp PSG kiếm bộn tiền từ du đấu. Ảnh: AFP

Đội chủ sân Parc des Princes khai thác sức hút của Kylian Mbappe, cầu thủ rất được hâm mộ tại Nhật Bản. Tuyển thủ Pháp đã trình diện tại đại bản doanh của PSG ở Poissy ngày 17/7 để đánh giá lại tình hình sức khỏe. Nếu không có sự cố, Mbappe sẽ tham gia chuyến du đấu châu Á của PSG.

Đội hình PSG vẫn còn những ngôi sao như Neymar hay Achraf Hakimi. Nhưng theo AS, không ai có thể so với Mbappe về giá trị thương mại. Đây là một trong những lý do khiến PSG tìm mọi cách để giữ chân tiền đạo sinh năm 1998 dù anh nhiều lần đòi ra đi. Hồi tháng 6, Mbappe tuyên bố không gia hạn với PSG, đồng nghĩa CLB Pháp có thể mất trắng tiền đạo này vào hè năm sau.

Tại Nhật Bản, PSG sẽ đá giao hữu ba trận. Vào ngày 25/7, họ gặp CLB Arab Saudi Al Nassr, đội sở hữu Cristiano Ronaldo. Ba ngày sau, PSG gặp Osaka rồi đến 1/8, họ chạm trán Inter.

PSG xem những chuyến du đấu hè là nguồn thu quan trọng của CLB trong bối cảnh họ đang bị UEFA giám sát chặt chẽ theo luật Công bằng Tài chính. Đây là năm thứ hai liên tiếp nhà vô địch Ligue 1 chọn Nhật Bản là điểm đến trước mùa giải. Do mới chiêu mộ tiền vệ Lee Kang-in, PSG để ngỏ khả năng đến Hàn Quốc đá giao hữu sau khi kết thúc 10 ngày ở Nhật Bản.

Do Siêu Cup Pháp bị hủy vì trục trặc với nước chủ nhà Thái Lan, PSG có thể trải qua 10 ngày không thi đấu, từ 2/8 đến 12/8. Tân HLV Luis Enrique không muốn điều này, nên phương án đến Hàn Quốc đang được cân nhắc. PSG cũng muốn kiếm thêm doanh thu sau khi báo lỗ tới 437 triệu USD vào năm ngoái.

Duy Đoàn (theo AS)