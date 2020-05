PSG, Inter đạt thỏa thuận vụ Icardi

Tiền đạo Mauro Icardi gần như chắc chắn sẽ ký hợp đồng dài hạn PSG từ hè này, qua đó kết thúc mối lương duyên kéo dài bảy năm với Inter.

Theo truyền thông châu Âu, PSG sẽ trả 66 triệu USD để mua Icardi từ Inter. Mức giá này thấp hơn khoảng năm triệu USD so với điều khoản mua đứt trong hợp đồng mượn mùa 2019-2020.

Icardi sẽ là người của PSG từ mùa tới. Ảnh: AP.

Inter chịu hạ giá vì không cần lấy lại Icardi. Ngoài ra, việc PSG đồng ý trả tiền mặt cũng có ý nghĩa lớn trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thời Covid-19. Ban đầu, PSG định đổi cầu thủ kèm tiền.

Sau khi đạt thỏa thuận với Inter, PSG cần đàm phán với Icardi về điều khoản cá nhân. Hai bên còn vấn đề về tiền thưởng.

Ở chiều ngược lại, Inter có thể đón Edinson Cavani. Tiền đạo người Uruguay chuẩn bị hết hợp đồng với PSG và ra đi theo dạng tự do.

Trong mùa giải chơi cho PSG theo hợp đồng mượn, Icardi ghi 20 bàn trong 31 trận. Thành tích này góp phần không nhỏ vào chức vô địch Ligue 1 và tấm vé dự tứ kết Champions League. Do Chính quyền Pháp cấm bóng đá đến hết tháng 8, Ban tổ chức Ligue 1 phải kết thúc giải sớm 10 vòng. PSG được công nhận vô địch do hơn 12 điểm so với đội đứng thứ hai Marseille.

Việc Ligue 1 kết thúc sớm giúp PSG không cần mạo hiểm chơi trong mùa dịch, nhưng cũng lấy đi cơ hội cọ xát chuẩn bị cho tứ kết Champions League. Theo UEFA, Champions League bắt đầu lại từ tháng 8, sau khi kết thúc các giải vô địch quốc gia. Không như Ligue 1, bốn giải Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A và Bundesliga đều đã và đang trở lại.

Thanh Quý (theo Corriere)