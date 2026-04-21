PSG giành giải 'Oscar thể thao'

Tây Ban NhaPSG được vinh danh ở hạng mục Đội thể thao hay nhất năm của giải thưởng thể thao thường niên Laureus, nhờ cú ăn 6 năm 2025.

Theo kết quả công bố tại Madrid ngày 20/4, PSG đánh bại các ứng cử viên gồm: tuyển bóng đá nữ Anh vô địch Euro 2025, tuyển golf châu Âu giành Ryder Cup, đội McLaren vô địch F1 thế giới, và đội bóng rổ Oklahoma City Thunder vô địch NBA.

Giải thưởng Laureus bắt đầu trao vào năm 2000, bao quát mọi môn thi đấu, vinh danh các thành tựu thể thao cá nhân, tập thể, và được xem là "Oscar thể thao".

Năm 2025, PSG giành 6 danh hiệu gồm: Champions League, Ligue 1, Cup Pháp, Siêu Cup Pháp, Siêu Cup châu Âu và FIFA Intercontinental Cup. Trong lịch sử, chỉ hai đội làm được điều này là Barca năm 2009 và Bayern năm 2020.

PSG mang Cup Champions League về Paris mừng chiến thắng hôm 1/6/2025. Ảnh: Reuters

Trong hành trình lột xác, chiến tích lớn nhất của PSG là giành Champions League đầu tiên. Thầy trò HLV Luis Enrique vượt qua Liverpool, Aston Villa và Arsenal, rồi đè bẹp Inter 5-0 trong trận chung kết. Họ lên đỉnh ngay sau thời sở hữu Lionel Messi, Kylian Mbappe và Neymar, trở thành minh chứng cho quan điểm tài chính không phải là yếu tố quyết định trong thể thao.

Ba đội từng hai lần giành giải "Đội thể thao hay nhất" là tuyển bóng đá nam Pháp (vô địch Euro 2000, World Cup 2018), tuyển bóng đá nam Italy (World Cup 2006, Euro 2021) và Bayern (Champions League 2013, 2020).

Toni Kroos, cựu tiền vệ của Real và tuyển Đức, giành giải "VĐV truyền cảm hứng nhất". Kroos hiện có một Quỹ từ thiện giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua nhiều chương trình khác nhau.

Carlos Alcaraz giành giải "Nam VĐV hay nhất". Tay vợt người Tây Ban Nha kết thúc năm 2025 với hai danh hiệu Roland Garros và Mỹ mở rộng, trước khi giành Australia mở rộng 2026 để hoàn tất bộ sưu tập đơn nam Grand Slam.

Alcaraz là tay vợt thứ tư giành giải "Nam VĐV hay nhất", sau Roger Federer, Rafael Nadal và Novak Djokovic. Djokovic đang giữ kỷ lục năm lần đăng quang, hơn Federer và VĐV điền kinh Usain Bolt một danh hiệu.

Giải "Nữ VĐV hay nhất" thuộc về Aryna Sabalenka, tay vợt vô địch Mỹ mở rộng và vào chung kết Roland Garros 2025. Cựu tay vợt Serena Williams và VĐV thể dục Simone Biles đang cùng giữ kỷ lục bốn lần giành giải này.

Tay đua F1 vô địch 2025, Lando Norris giành giải "Phát hiện lớn nhất", còn golf thủ vô địch The Masters 2025 và 2026, Rory McIlroy giành giải "Màn trở lại hay nhất".

Thanh Quý (theo Marca)