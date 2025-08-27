PSG giảm giá bán Donnarumma

PhápChỉ còn một tuần trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, Gianluigi Donnarumma vẫn chưa rời PSG dù đã đạt thỏa thuận cá nhân với Man City.

Cuối tuần qua, thủ môn người Italy được các CĐV PSG dành nhiều phút hô vang tên trên khán đài Virage Auteuil, sau trận thắng Angers 1-0. Donnarumma cùng đồng đội tiến đến giao lưu với nhóm CĐV cuồng nhiệt, rồi đi vòng quanh sân Parc des Princes như một lời chia tay. Tuy nhiên, ba ngày sau khoảnh khắc giàu cảm xúc ấy, anh vẫn chưa tìm được bến đỗ mới.

Donnarumma mừng cúp Champions League cùng PSG trên sân Allianz, thành phố Munich, Đức tối 31/5/2025. Ảnh: Reuters

Sự xuất hiện của thủ môn trẻ từ Lille, Lucas Chevalier khiến Donnarumma không còn tương lai ở Paris. Truyền thông Pháp tiết lộ Man City đang muốn đưa anh về thay thế Ederson. HLV Pep Guardiola thậm chí đã trực tiếp gọi điện cho thủ thành 26 tuổi để bày tỏ mong muốn hợp tác.

Vấn đề lớn nhất lúc này là mức phí chuyển nhượng. Ban đầu, PSG đòi 58 triệu USD để nhả thủ môn cao 1,96 m. Anh từng góp công lớn giúp CLB lần đầu giành chức vô địch Champions League. Nhưng do hợp đồng chỉ còn một năm tình huống buộc phải bán, PSG hạ giá xuống 35 triệu đến 41 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, Man City trước tiên cũng cần giải quyết tương lai của Ederson. Thủ môn Brazil đã đạt thỏa thuận cá nhân với Galatasaray, nhưng CLB Thổ Nhĩ Kỳ chưa chốt xong phí chuyển nhượng với Man City. Nếu thương vụ này được hoàn tất trong vài ngày tới, cánh cửa Donnarumma sang Etihad gần như chắc chắn mở ra.

Man City đã mua sáu cầu thủ hè 2025, với phí chuyển nhượng tổng cộng 206 triệu USD. Trong đó, những tân binh đắt giá là tiền vệ Tijjani Reijnders (64 triệu USD), hậu vệ trái Rayan Aït-Nouri (43 triệu), tiền vệ Rayan Cherki (42,5 triệu) hay thủ môn James Trafford (36 triệu).

Bên cạnh Chevalier, PSG đã mua thêm trung vệ Ilya Zabarnyi 73 triệu USD từ Bournemouth. Họ dĩ nhiên không muốn mất trắng thủ môn hay bậc nhất thế giới vào mùa hè 2026, còn Man City cần người thay thế kịp thời. Đây nhiều khả năng sẽ là thương vụ gây chú ý trong tuần cuối của kỳ chuyển nhượng.

Hoàng An (theo RMC Sport)