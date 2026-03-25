PSG bị gọi là 'ỷ mạnh hiếp yếu' vì đòi đổi lịch Ligue 1 để đá Champions League

CLB RC Lens ở giải VĐQG Pháp Ligue 1 đưa ra đáp trả đanh thép, trước yêu cầu đổi lịch thi đấu nhằm có thêm thời gian chuẩn bị cho trận lượt về gặp Liverpool ở tứ kết Champions League của PSG.

Theo lịch đã ban hành, trận Lens - PSG ở vòng 29 Ligue 1 sẽ diễn ra vào ngày 11/4, được kẹp giữa bởi hai trận đi và về của PSG với Liverpool. Do đó, đội chủ sân Parc des Princes muốn hoãn trận này, dời lại dịp khác. Một CLB Pháp khác là Strasbourg cũng đang đưa ra yêu cầu tương tự để hoãn trận gặp Brest nhằm chuẩn bị cho Conference League trước Mainz 05.

Trước đó, PSG từng được ban tổ chức Ligue 1 là LFP và đối thủ Nantes cho hoãn trận để tập trung vào cuộc đấu với Chelsea ở vòng 1/8 Champions League. Nhưng Lens ở vị thế khác Nantes hoàn toàn. Đội bóng có biệt danh "Sang et Or" (Máu và Vàng) hiện đang xếp thứ hai Ligue 1 ngay sau PSG đúng 1 điểm (và chơi nhiều hơn một trận). Lens đang đua vô địch sòng phẳng với PSG, và họ có lý do để không tuân theo nguyện vọng của đối thủ trực tiếp.

Các cầu thủ RC Lens trước trận đấu FC Metz trên sân Stade Bollaert-Delelis, Lens, Pháp ngày 8/3/2026. Ảnh: Reuters

"Ngày 6/3 vừa qua, lịch đấu giữa Lens và PSG đã được ấn định, thiết lập một khung thời gian chính thức mà tất cả các bên liên quan có trách nhiệm phải tuân thủ", thông báo của Lens được đưa ra ngay đêm muộn ngày 23/3. "Với tinh thần trách nhiệm và sự chừng mực, ngay từ những liên hệ đầu tiên, Lens đã tỏ rõ quan điểm với PSG về việc không thay đổi lịch trình này. Kiên định với mục tiêu duy trì sự ổn định trong thi đấu, CLB cũng đã chủ động giữ im lặng trước truyền thông về vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, trước làn sóng phát biểu, can thiệp và những đề xuất trái chiều xuất hiện dồn dập gần đây, chúng tôi buộc lòng phải phá vỡ sự im lặng đó".

Lens nêu thêm rằng một xu hướng đáng lo ngại đang dần hình thành ở Ligue 1, khi giải VĐQG Pháp đang ngày càng bị hạ thấp.

"Ligue 1 dường như chỉ còn là một ‘biến số điều chỉnh’ để phục vụ cho các yêu cầu tại đấu trường châu Âu của một vài đội bóng nhất định", thông báo tiếp tục. "Đây là một quan niệm lệch lạc về sự công bằng trong thể thao, điều mà chúng ta khó có thể tìm thấy tiền lệ ở các giải đấu lớn khác tại lục địa già".

CLB miền bắc nước Pháp viện dẫn rằng nếu họ chấp nhận đổi lịch, đội bóng sẽ lâm vào tình thế mất nhịp độ thi đấu vốn có, khi phải nghỉ ra sân liên tục 15 ngày, sau đó lại phải căng sức đá với mật độ ba ngày/trận. "Đây là một lịch trình không hề tương thích với kế hoạch đã chốt từ đầu mùa giải, cũng như vượt quá khả năng điều tiết nguồn lực của một CLB để có thể thích nghi mà không chịu tổn thất", Lens nhấn mạnh.

Không những vậy, Lens còn đưa ra thông điệp gay gắt, khi gọi PSG là "kẻ mạnh" và buộc các đội bóng yếu hơn của Ligue 1 phải tuân theo điều kiện của họ. Trong khi, các giải quốc nội của xứ lục lăng những năm gần đây đã thay đổi thể thức, theo hướng tinh gọn hơn xưa nhằm giúp các CLB có thêm sức cạnh tranh ở sân chơi châu lục: Ligue 1 được rút xuống còn 18 đội, Cup Liên đoàn Pháp cũng bị khai tử.

"Chẳng lẽ một đội bóng có ngân sách đứng thứ 10 của Ligue 1 lại mặc nhiên phải phục tùng yêu cầu của những kẻ quyền lực nhất, nhân danh những lợi ích vốn đã vượt xa khỏi khuôn khổ giải quốc nội, nơi vốn dĩ đã được tinh giản tối đa trong những mùa gần đây?", Lens đặt câu hỏi.

"Vượt lên trên trường hợp cụ thể này là một vấn đề mang tính cốt lõi: sự tôn trọng dành cho chính Ligue 1. Thật đáng suy ngẫm khi ngay trên sân nhà của mình, giải VĐQG đôi khi lại bị xếp sau những tham vọng khác, dù những tham vọng đó có chính đáng đến đâu. Lens luôn kiên định với tinh thần công bằng, sự minh bạch trong luật lệ và tôn trọng mọi thành phần tham gia. Đó là những nguyên tắc nền tảng cho một nền bóng đá Pháp trung thực và được nể trọng", thông báo kết thúc.

Ngoài thông cáo được đưa ra, mọi thành phần của Lens đều chung đường lối. HLV trưởng Pierre Sage đã sớm cho thấy sự không đồng tình với yêu cầu đổi lịch của PSG. "Tôi hiểu rằng việc có thêm thời gian nghỉ ngơi sẽ giúp thi đấu hiệu quả hơn, họ đã chứng minh điều đó trong các trận gặp Chelsea. PSG là một CLB mạnh trên nhiều mặt trận, nhưng họ cũng phải hiểu và chấp nhận những ràng buộc của nó. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải chịu đựng vấn đề của họ", ông Sage nói sau chiến thắng đậm Angers 5-1 cuối tuần trước.

Chủ tịch CLB Joseph Oughourlian cũng không có lý do gì để nhượng bộ PSG hay người đồng cấp Nasser al-Khelaifi – người vốn đang có mối quan hệ "cơm không lành, canh không ngọt" với Lens.

Tuy vậy, Lens sẽ phải đối mặt với LFP. Về mặt pháp lý, ban tổ chức Ligue 1 có toàn quyền đưa ra quyết định mà không cần sự đồng ý của các đội đối thủ. Điều 22 trong quy chế của Ligue 1 về "thẩm quyền" cho phép cơ quan này thiết lập và tiến hành bất kỳ thay đổi nào đối với lịch thi đấu chung cũng như lịch thi đấu các trận cụ thể trong suốt mùa giải. Quyết định cuối cùng sẽ được hội đồng quản trị LFP đưa ra vào ngày 26/3 tới.

Phía CLB Brest vẫn chưa đưa ra phản ứng nào trước yêu cầu đổi lịch của Strasbourg. Nếu LFP quyết định hoãn hai trận đấu bất chấp sự phản đối của Lens, các trận này sẽ được dời sang khoảng thời gian giữa vòng 33 (ngày 9/5) và vòng 34 (ngày 16/5), tức khung thời gian trống duy nhất còn lại. Khi đó, cả PSG và Strasbourg sẽ không còn bất kỳ "đặc quyền" nào khác nếu họ tiến sâu vào bán kết các cup châu Âu.

Trong trường hợp vượt qua Liverpool tại Champions League, PSG sẽ phải đối đầu với Bayern Munich hoặc Real Madrid ở bán kết (lượt đi vào ngày 29 hoặc 30/4, lượt về vào ngày 6 hoặc 7/5) với một trận Ligue 1 gặp Lorient ở giữa. Tương tự, nếu đánh bại Mainz 05, Strasbourg sẽ đá bán kết Conference League vào các ngày 1/5 và 8/5, xen giữa là trận đấu với Toulouse ngày 4/5.

Hoàng Thông