PSG bất ngờ khi Real không hỏi mua Mbappe

PhápTheo AS, PSG tin rằng Real đủ sức đáp ứng mức giá 272 triệu USD họ yêu cầu cho Kylian Mbappe nhưng vẫn im lặng.

Hè này, do Mbappe từ chối ký gia hạn hợp đồng để rời đi theo diện tự do trong hè 2024, PSG quyết định sẽ bán Mbappe cho bất cứ đội nào đáp ứng khoản phí chuyển nhượng 272 triệu USD. CLB Pháp cho rằng số tiền này nằm trong khả năng chi trả của Real - đội Mbappe muốn đến nhất và cũng luôn công khai muốn có anh. Tuần trước, theo AS, các lãnh đạo người Qatar của PSG đã bay đến Paris để chờ một cuộc đàm phán với Real, nhưng đội bóng Tây Ban Nha không có động tĩnh, và điều này khiến phía PSG bất ngờ.

Mbappe ghi bàn cho PSG ở trận hòa Toulouse 1-1 cuối tuần qua. Ảnh: AFP

Nếu không chuyển đến Real, Mbappe nhiều khả năng ở lại PSG. Hôm 13/8, PSG thông báo Mbappe trở lại đội một. Theo Sky Sports, đây là tín hiệu cho thấy tiền đạo 24 tuổi có thể gia hạn với PSG trong hè này. Nếu điều đó xảy ra, Real sẽ một lần nữa bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Mbappe.

Ngày 20/8, Mbappe họp riêng với chủ tịch Nasser Al-Khelaifi và giới chủ Qatar. Tại đây, các lãnh đạo PSG tìm cách thuyết phục tuyển thủ Pháp với những điều khoản mới. Theo AS, các ông chủ Qatar lạc quan sau cuộc nói chuyện với Mbappe và tin rằng Al-Khelaifi sẽ tìm ra cách giữ chân siêu sao 24 tuổi.

Vào ngày 21/7, PSG loại Mbappe khỏi danh sách du đấu châu Á và đưa anh lên sàn chuyển nhượng. Đây là kết quả của việc tiền đạo 24 tuổi không chịu gia hạn hợp đồng. PSG tin rằng Mbappe đã ngầm thỏa thuận các điều khoản cá nhân để gia nhập Real hè 2024.

Nhiều CLB tranh giành Mbappe khi biết tin PSG muốn bán. Hôm 23/7, CLB Arab Saudi Al Hilal hỏi mua giá kỷ lục 330 triệu USD và đề nghị trả Kylian Mbappe 775 triệu một năm. PSG chấp nhận đề nghị này, nhưng Mbappe không đồng ý đến Arab Saudi thi đấu dù chỉ trong một năm.

Đến 12/8, sau khi nói chuyện với ban lãnh đạo, Mbappe trở lại tập luyện và có tin anh sẽ gia hạn hợp đồng. Thông tin này càng có cơ sở khi tiền đạo 24 tuổi được tung vào sân ở trận hòa Toulouse 1-1 ở vòng hai Ligue 1. Trận này, Mbappe ghi bàn duy nhất cho PSG trên chấm 11m.

Dù HLV Carlo Ancelotti từng xác nhận Real không có kế hoạch mua thêm tiền đạo ở kỳ chuyển nhượng này, nhiều tờ báo cho rằng Real chưa từ bỏ ý định chiêu mộ Mbappe. Tuy nhiên, CLB Tây Ban Nha muốn trả mức giá thấp hơn nhiều - 130 triệu USD - bằng gần một nửa so với mức PSG mong muốn.

Theo Bild, động thái trên được ban lãnh đạo Real thông qua trong một cuộc họp từ tuần trước. Theo đó, Real sẽ gửi đề nghị tới PSG muộn nhất vào ngày 29/8 để gây áp lực lên CLB Pháp trước khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa cuối ngày 1/9.

Duy Đoàn (theo AS)