Prudential Việt Nam phân phối bảo hiểm độc quyền tại MSB

Prudential Việt Nam vừa ký kết gia hạn và mở rộng mối quan hệ hợp tác phân phối bảo hiểm độc quyền trong 15 năm tại MSB.

Theo thỏa thuận hợp tác mới, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam sẽ mở rộng phạm vi phân phối bảo hiểm tại thị trường miền Bắc của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), nơi MSB đặt trụ sở; đồng thời, đưa Prudential Việt Nam trở thành đối tác duy nhất của MSB trên toàn quốc.

Với thỏa thuận này, Prudential Việt Nam và MSB sẽ mở thêm các phân khúc trên nền tảng kỹ thuật số, để cung cấp các giải pháp bảo vệ toàn diện cho khách hàng. Prudential Việt Nam cũng có kế hoạch tối ưu hóa các công cụ kỹ thuật số như: ứng dụng chăm sóc sức khỏe dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo Pulse, nhằm nắm bắt các cơ hội phát triển tốt hơn nữa cho quan hệ đối tác.

Prudential Việt Nam là thành viên thuộc Prudential plc, tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu hoạt động tập trung tại châu Á. Ảnh: Prudential.

Theo đại diện Prudential Việt Nam, việc mở rộng và gia hạn thỏa thuận hợp tác chiến lược sẽ tiếp tục củng cố vị thế của Prudential Việt Nam trên thị trường phân phối bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance). Bancasurance là kênh phân phối phát triển nhanh, chiếm 30% toàn thị phần bảo hiểm nhân thọ năm 2020, tăng 13% năm 2017 tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực bancassurance tại Việt Nam, Prudential có vị thế trong định vị sản phẩm, xây dựng mối quan hệ hợp tác và chăm sóc khách hàng. MSB là một trong những ngân hàng có kinh nghiệm triển khai bancassurance, bán chéo bảo hiểm giúp khách hàng tiếp cận với các giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp. Việc mở rộng sự hợp tác này cũng giúp MSB thực hiện mong muốn trở thành đối tác đồng hành cùng khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp bảo hiểm ưu việt theo tiêu chuẩn quốc tế và các dịch vụ số tiên tiến.

Từ năm 2013, Prudential và MSB đã xây dựng chiến lược kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng, góp phần giúp doanh thu phí bảo hiểm quy năm tại MSB đạt tốc độ tăng trưởng kép hằng năm là 34% tính từ năm 2014 đến 2020.

Ông Phương Tiến Minh, Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam, cho biết rất vui mừng khi có thể đưa mối quan hệ đối tác này lên một tầm cao mới, giúp Prudential có thể chủ động cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tối ưu cho khách hàng của MSB trên toàn quốc thông qua các kênh hiện hữu cũng như kênh mới, đặc biệt là trên nền tảng số.

Chia sẻ lý do chọn Prudential, ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng giám đốc Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) cho biết, sự hợp tác thành công trước đây với Prudential củng cố thêm quyết định gia hạn và mở rộng phạm vi hợp tác trên toàn quốc. Hai bên sẽ tiếp tục tập trung vào việc cung cấp những giải pháp tài chính và đầu tư tối ưu nhất cho khách hàng trên khắp cả nước.

Nhân viên MSB tư vấn giải pháp tài chính cho khách hàng. Ảnh: MSB

Hiện nay, tỷ lệ duy trì hợp đồng bảo hiểm năm thứ hai của MSB đang ở mức 80%, cao hơn mức trung bình ngành là 60%.

Ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh. Theo thống kê từ Swiss Re vào năm 2019, tỷ lệ tham gia bảo hiểm khoảng 1,6% so với tổng GDP cả nước trong khi gánh nặng tài chính do những chi phí y tế phát sinh ngoài dự tính đã chạm mốc 36 tỷ USD. Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 2,9% trong năm 2020 và được dự đoán sẽ tăng trưởng 7% mỗi năm trong vòng 5 năm tiếp theo thống kê của Centre for Economics and Business Research, nhu cầu về các giải pháp bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe và tích lũy hứa hẹn sẽ tăng mạnh.

Ông Nic Nicandrou, Tổng Giám đốc Prudential châu Á, cho biết: "Việt Nam là thị trường trọng điểm của Prudential. Việc gia hạn và mở rộng quan hệ đối tác lâu dài với MSB là cơ hội để Prudential xây dựng sự hiện diện mạnh mẽ hơn nữa của tập đoàn tại Việt Nam".

Prudential Việt Nam là thành viên thuộc Prudential plc, tập đoàn quản lý tài sản toàn cầu hoạt động tập trung tại châu Á. Công ty bảo hiểm nhân thọ này có hơn 1,6 triệu khách hàng và i gần 350 văn phòng tổng đại lý trên khắp 63 tỉnh thành. Ngân hàng MSB có 62 chi nhánh và 201 phòng giao dịch tại 51 tỉnh thành tại Việt Nam. Tính đến cuối tháng 12/2020, MSB có hơn 2,36 triệu khách hàng bán lẻ và 57.000 khách hàng doanh nghiệp. Doanh số bán bảo hiểm của MSB luôn nằm trong top 10 của thị trường kinh doanh bancassurance, doanh thu thuần từ bảo hiểm nhân thọ năm 2020 tăng trưởng hơn hai lần so với năm 2019.

Nguyễn Lê