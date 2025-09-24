Prudential Việt Nam có thêm sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư

Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị "Pru - Đầu tư vững tiến", kết hợp quyền lợi bảo vệ và giải pháp đầu tư dài hạn, có thể chuyển giao giá trị tích lũy, ra mắt ngày 24/9.

Giải pháp bảo hiểm được thiết kế đáp ứng ba nhu cầu với bốn giá trị cốt lõi. Ngoài việc tạo an tâm trong hiện tại, sản phẩm còn là khoản tài chính kế thừa cho thế hệ tiếp nối. Theo doanh nghiệp, "Pru - Đầu tư vững tiến" là sản phẩm chủ đạo trong năm nay, đáp ứng quy định mới và tập trung vào nhu cầu thực tế của khách hàng.

Về đầu tư, khách hàng có thể lựa chọn danh mục phù hợp khẩu vị rủi ro thông qua 7 Quỹ Prulink do Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments quản lý. Công ty này một trong những đơn vị có tổng tài sản quản lý lớn tại thị trường Việt Nam, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Theo báo cáo của doanh nghiệp, trong giai đoạn 2020-2024, dù thị trường biến động, các quỹ liên kết đơn vị vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích lũy từ 28,2% đến 66,2%.

Ở nhu cầu tích lũy tài sản, sản phẩm áp dụng cơ chế thưởng kép từ năm hợp đồng thứ 10. Trong đó, khoản thưởng tăng trưởng có thể lên đến 300% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng gia tăng tiềm năng đầu tư.

Nếu tập trung nhu cầu bảo vệ, khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 110% số tiền bảo hiểm, cộng với giá trị tài khoản hợp đồng. Người tham gia còn có thể chủ động tăng số tiền bảo hiểm ở những cột mốc quan trọng của cuộc đời mà không cần thẩm định sức khỏe.

Sản phẩm cho phép bên mua chuyển giao toàn bộ giá trị tích lũy thông qua quyền tham gia hợp đồng mới có người được bảo hiểm mới, không phải áp dụng lại thời hạn đóng phí bắt buộc hay phí ban đầu. Bên mua bảo hiểm có thể thực hiện quyền chuyển giao giá trị tích lũy từ khi người bảo hiểm hiện tại đạt 60 tuổi trở lên hoặc từ ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 20, tùy mốc nào đến sau.

Prudential Việt Nam kỳ vọng "Pru - Đầu tư vững tiến" sẽ là giải pháp sự kết hợp giữa quyền lợi bảo vệ tối ưu và giải pháp đầu tư dài hạn, phù hợp cho nhu cầu hiện đại, minh bạch và đa dạng của khách hàng trung lưu Việt Nam.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, sản phẩm mới tạo thêm giải pháp tài chính giúp gia tăng tài sản và bảo vệ gia đình trước rủi ro. Điểm nổi bật ở gói bảo hiểm là tính năng hỗ trợ khách hàng chuyển giao giá trị tích lũy của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp.

"Với Pru - Đầu tư vững tiến, chúng tôi mong muốn mang lại cho khách hàng không chỉ sự bảo vệ và an tâm ở hiện tại, mà còn một 'di sản tài chính bền vững' để thế hệ sau có thể tiếp nối và phát triển", đại diện nói.

Theo thống kê từ World Bank, trong vòng một thập niên qua, tầng lớp trung lưu Việt Nam đã tăng trưởng mạnh và dự kiến sẽ chiếm hơn 50% dân số vào năm 2035. Song song đó, thu nhập cũng đang cải thiện giúp họ không chỉ quan tâm đến nhu cầu cơ bản, mà còn chú trọng duy trì chất lượng sống, bảo toàn và phát triển tài sản dài hạn. Các mục tiêu như tương lai con cái hay sự an tâm tuổi hưu trở thành động lực chính trong quyết định tài chính.

