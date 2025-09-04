Prudential Việt Nam bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng nửa đầu năm

Prudential Việt Nam ghi nhận tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm đạt 7.410 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thông tin công bố trong báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025, công bố ngày 25/8. Theo Prudential, tổng chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm của hãng chiếm khoảng 25% của toàn ngành (đạt hơn 29.000 tỷ đồng). Việc chi trả bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm ở mức cao thể hiện cam kết đồng hành cùng khách hàng và uy tín bền vững của doanh nghiệp.

Tính đến hết tháng 6, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt 9.851 tỷ đồng. Tổng tài sản của công ty đạt 192.507 tỷ đồng, trong đó tổng tài sản đầu tư đạt 173.182 tỷ đồng, tăng 3% và tỷ lệ biên khả năng thanh toán đạt 206%.

Bên cạnh đó, tổng giá trị quỹ liên kết đơn vị tăng trưởng 11% so với cuối tháng 6 năm 2024, phản ánh niềm tin của khách hàng vào các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư mà Prudential cung cấp.

Chi phí bồi thường và các quyền lợi bảo hiểm Prudential so với toàn ngành. Ảnh: Prudential

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường trong 6 tháng đầu năm vượt mốc 72.000 tỷ đồng, tăng hơn 2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, doanh thu từ phí khai thác mới đạt hơn 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 8%. Các doanh nghiệp bảo hiểm đang nỗ lực thích ứng với các quy định mới đồng thời vẫn tiếp tục nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trung tâm chăm sóc khách hàng của công ty. Ảnh: Prudential

Trong bối cảnh đó, Prudential Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định, mang đến các giải pháp bảo vệ thiết thực, phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Theo đại diện Prudential, công ty chủ động tuân thủ các quy định mới trước thời hạn, đầu tư đáng kể vào Kênh Đại lý để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và chất lượng cao đồng thời tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với bảy ngân hàng đối tác để ưu tiên chất lượng bán hàng.

Doanh nghiệp còn đồng hành khách hàng nhằm mang lại sự yên tâm. Cụ thể, chỉ sau 3 tháng ra mắt, sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung "PRU - Bảo Vệ Tối Đa" được vinh danh tại Insurance Asia Awards 2025 với giải thưởng Sản phẩm bảo hiểm mới của năm. Sản phẩm được thiết kế phù hợp với Luật Kinh doanh bảo hiểm mới sửa đổi, dựa trên khảo sát chuyên sâu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân.

Ngoài ra, Prudential còn nhận giải "Sáng kiến đào tạo và phát triển của năm" tại cùng sự kiện, ghi nhận chiến lược nâng cao năng lực điều hành, quản trị nhân sự và đào tạo Kênh Đại lý.

Công ty tiếp tục giữ vị trí top 2 trong bảng xếp hạng 10 Công ty Bảo hiểm Nhân thọ uy tín năm 2025 do Vietnam Report công bố, đồng thời nằm trong Top 10 doanh nghiệp bảo hiểm đóng góp thuế lớn nhất tại Việt Nam theo danh sách 200VNtax của CafeF.

Prudential Việt Nam là thành viên của Tập đoàn Prudential plc, hoạt động tại nhiều thị trường như Trung Quốc, ASEAN, Ấn Độ, châu Phi. Trong nửa đầu năm nay, tập đoàn đạt mức tăng trưởng 12% lợi nhuận kinh doanh mới theo phương pháp Giá trị Nội tại Truyền thống (TEV). Kết quả này cho thấy chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào tăng trưởng chất lượng và tối ưu lợi ích cho cổ đông. Prudential Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, hướng tới mục tiêu "Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt".

Thái Anh